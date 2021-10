Cuando Fani se embarcó en la nueva temporada de ‘La isla de las tentaciones’ no imaginó que volvería a caer. La joven acudió a la isla para demostrarle de nuevo a Christofer que le quería y que no le iba a fallar nunca más, una promesa que no ha llevado a cabo. Tras besarse con Julián, Fani volvió a convertirse en la protagonista del reality como ya sucedió en su día, eso sí, con reacciones completamente distintas por su parte. A diferencia de lo sucedido con Rubén, se muestra arrepentida y está dispuesta a arreglarlo con su pareja, pero ¿le ha merecido a Fani aceptar ser parte de este programa? El debate está servido y más una vez filtrado lo que ha cobrado por concursar en ‘La última tentación’.

El secreto fue despejado este lunes en el debate cuando Fani reveló las dudas que tiene con Christofer así como lo que no le gusta de él. Al parecer, ella es quien mantiene económicamente la familia, un peso que no está dispuesta a soportar, tal y como espetó ella misma durante el programa. “Él no hace nada, porque no busca trabajo. No hace ni el amago. Lo mantengo yo. Quiero darme cuenta si está conmigo porque quiere o porque está cómodo. No estoy enamorada al 100%, él lo sabe», dijo Fani. En este instante, Kiko Matamoros salió en defensa de él, aunque esto no terminó de sentar bien a Fani. Justo ahí el colaborador aprovechó para lanzar un auténtico bombazo y este no es otro que la cifra que ella se habría embolsado por participar en ‘La última tentación.

«Yo no he hecho nada delante de las cámaras. Cuando me den 50.000 euros por ir a La Isla de las Tentaciones me lo pensaré, pero de momento no», dijo Kiko. No gustó a Sandra Barneda que se desvelara el misterio y prueba de ello que le parara los pies al colaborador y cambiara drásticamente de tema. Las redes sociales se convirtieron en un auténtico hervidero de comentarios, pues no todo alcanzan a entender la cifra que ha recibido. Mientras tanto Fani permanece en silencio y no ha dado explicaciones de la retribución económica que le ha reportado la isla y que tanto ruido está haciendo en las últimas horas. Este suculento caché la convierte a buen seguro en una de las mejores pagadas de la isla, ya que para muchos es un peso pesado que iba a dar juego una vez llegara a la villa y así ha sido.