La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ está muy agobiada en su nueva casa, ya que el tamaño de la vivienda hace que siempre parezca que está desordenada.

Estela Grande decidió tras su paso por ‘Gran Hermano VIP’ llevar una vida alejada de los medios de comunicación. Su ruptura con Diego Matamoros ha sido uno de los motivos que le llevó a desaparecer de la vida pública. Donde ha seguido muy activa es en las redes sociales. Su Instagram cuenta ya con más de 386.000 seguidores, número que aumentó tras su paso por el reality.

Pues bien, a través de estas plataformas, Estela Grande comparte su día a día con sus seguidores. Hace apenas unos días compartió una difícil decisión que ha tenido que tomar. La joven se compró hace unos meses un piso en Madrid, pero después de estar instalada allí, se ha dado cuenta de que la casa se le ha quedado pequeña.

«Ya conocéis mi casa. Últimamente pienso y noto que me agobio bastante. Estoy un poco más desaparecida de las redes y el motivo es que tengo momentos que me agobio mogollón. Uno de los motivos por los que me agobio mogollón es por la casa. La casa es pequeña, es monísima, acogedora, pero ya sabéis que me encanta recibir visitas en casa, que vengan mis amigas. Cuando ya somos tres personas, esto parece una leonera», empieza explicando sobre los inconvenientes que se está encontrando.

«Parece que está todo sucio, todo desordenado. Esto parece el coño de la Bernarda, está todo hecho un cristo. Me paso el día aspirando, recogiendo trastos…», ha desvelado. Asegura que no le da tiempo muchas veces a recogerlo todo por tema de trabajo. El hecho de ver dos cosas por medio ya hace que le entre ansiedad.

El problema de la colocación de sus bolsos

Donde ha notado el poco espacio de la casa es la ubicación de ciertos complementos: «Por ejemplo… los bolsos… como no tengo muy bien dónde colgarlos todavía o para tenerlos a mano, los tengo en el comedor. Y mirad, ya parece que está todo desordenado», confiesa disgustada. «Tengo que tener como muchísimo cuidado y cada vez que utilizo algo, volverlo a guardar en su sitio. Es un suplicio, porque no soy muy ordenada», reconoce.

Pero no es el único espacio en el que siente agobio. Le pasa lo mismo en la cocina. «En la encimera de la cocina en el momento que tengo dos cosas por medio parece que está desordenado. Me pasa lo mismo en el friegaplatos. He fregado esta mañana, lógico y normal. Lo tengo que dejar aquí para que se seque, pero parece estar todo desordenado. Me gustaría tener lavaplatos porque no me cabe. Me agobia que haya platos en la pila siempre».

¿La solución?

Estela Grande ha querido compartir con sus seguidores cuál podría ser la solución a este problema. «Como vea este vídeo mi madre, me mata. He pensado en mudarme, en cambiarme de casa. He estado mirando cosas y me parece una idea muy loca, porque sabéis que he invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzo en esta casa, pero se me queda pequeña. No sé gestionarlo del todo. De aquí a verano es bastante probable que me mude. No sé si a una casa en el centro o a las afueras. Voy a mirar una casa de alquiler, porque comprármela no puedo».

Ella misma ha querido mostrar algunos rincones de la casa que siente que están desordenados a pesar de que tiene especial cuidado en ordenarlos cada día: