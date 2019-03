Diego Matamoros responde muy duro al “me da asco” de Makoke

Makoke bajó las barreras este fin de semana en ‘Viva la vida’ y habló a corazón abierto, sin tapujos y sin medir sus palabras. Aquí es donde entró a hacer daño, al menos así lo ha sentido Diego Matamoros, el hijo de su exmarido, Kiko Matamoros, que fue el que peor parado salió del experimento al que se sometió en el citado programa.

“Habla desde el odio y el rencor. Se ha formado un guion con su vida. Con Laura sí tendría buena relación, pero con Diego no. Me da asco, me repugna, es un sinvergüenza”, le dedicaba Makoke a Diego Matamoros, con el que ha vivido durante años bajo el mismo techo, pero al que ahora tan solo ve en los platós de Telecinco y siempre inmersos en agrias discusiones.

Ante estas duras palabras de Makoke, Diego Matamoros no se ha quedado callado y esto es lo que le ha dedicado en respuesta a la mujer que un día hizo feliz a su padre, pero que supuso el punto de inflexión del drama de su infancia.