Diego Matamoros le manda un mensaje a Carla Barber tras confesar su dura enfermedad

Diego Matamoros quiere a Carla Barber aunque no pueda estar con ella. Con este sentimiento le manda un mensaje al hablar de su dura enfermedad por la que podría morir de forma súbita. Vea el vídeo

Carla Barber pilló a todos por sorpresa al anunciar que sufre una complicada enfermedad por el que corre el riesgo de muerte súbita. Un síndrome conocido como Brugada que le ha obligado a reformular su rutina, a dar un giro a su vida, a tomar precauciones para no ser una víctima más de este problema cardiaco con el que lleva lidiando desde hace ya 7 años, pero que no quiso compartir con el mundo hasta ahora. Una delicada situación que ya conocía Diego Matamoros, su exnovio, quien no ha tenido reparos en hablar sobre cómo su expareja lleva esta situación y qué espera de ella ahora que ha decidido compartir su historia con sus seguidores y que tanta preocupación ha generado. Aprovecha para mandarle un mensaje de ánimo y buenas vibras para su nueva vida, ahora lejos de él, pero siempre unidos por lo bonito que fue su historia.

Diego Matamoros guarda un cariño especial por Carla Barber a pesar de que su relación no llegó a cuajar. Habla bien de ella, quizá por la existencia de un presunto contrato de confidencialidad sobre el que también es preguntado. Entrando en temas delicados, el hijo de Kiko Matamoros también hace frente a las declaraciones que su padre realizó la semana pasada y en el que hablaba de cómo recibió malos tratos por parte de su padre cuando era pequeño. Diego Matamoros habla de su abuelo, de la visión que tenía de él y cómo le trató a él y a sus primos cuando eran tan solo unos niños. Vea el vídeo para conocer sus respuestas a los temas más delicados que marcan su actualidad personal. ¡Dale al play!