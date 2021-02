Diego ha demostrado a su hermana, María José Campanario, que puede contar con él pase lo que pase.

La última en posicionarse en la guerra de Belén Esteban y María José Campanario ha sido Massiel. La cantante fue preguntada por su opinión acerca de este conflicto que tantas horas de televisión está copando, instante en el que una vez más demostró no tener pelos en la lengua. «No es lógico escribir esa carta, a santo de qué. Si ella la tenía olvidada. No sé qué hace escribiendo una carta a las cuatro de la mañana», espetó la artista. No es la única que se ha posicionado a favor de la de San Blas, prueba de ello que incluso la familia de la odontóloga apoye a Belén Esteban en este enfrentamiento inesperado. Pero ¿qué pilares tiene María José a su lado? Su hermano Diego Campanario sí permanece a su lado, de hecho, se ha desplazado a Arcos de la Frontera para visitarla en la casa en la que vive con Jesulín de Ubrique.

De este modo, confirma que siempre estará a su vera. Sobre la carta que avivó la guerra con Belén Esteban y sobre si su sobrina Julia ha tomado partido en todo este asunto ha sido preguntado Diego Campanario, siendo su reacción lo que podrás ver en este vídeo. Aunque las dos protagonistas de esta historia han confirmado que dejarán de pronunciarse públicamente e incluso han puesto lo sucedido en manos de sus abogados, esta guerra sigue dando que hablar. Quien sí se pudo saber que estaba muy molesto con el cariz que había tomado todo esto es Jesulín y es que, según pudo saber SEMANA en exclusiva, el diestro se mostró muy molesto con su mujer, pues no entendía el motivo por el que había puesto a la familia en el ojo del huracán sin motivo alguno.