El presentador ha revelado en ‘Mi casa es la tuya’, el programa de Bertín Osborne, uno de los episodios más duros de su vida, cuando estuvo salpicado por el escándalo.

A sus 55 años, Jesús Vázquez ha revelado un dato sobre su vida que no conocíamos. El presentador ha desvelado uno de los momentos más duros de su dura etapa en el caso Arny. Un escándalo en el que se vio salpicado hace 25 años y que destrozó por completo su vida. Y la de su familia.

Corría el año 1995 cuando se destapó una tormenta mediática y judicial en nuestro país. El sumario del juicio por las actividades de prostitución de menores producidas en el desaparecido bar gay de Sevilla, Arny hizo correr ríos de tinta un frenesí en los medios de comunicación. En el caso se involucró a una amplia lista de personas, la mayoría hombres, y muchos de ellos personajes conocidos, como Javier Gurruchaga, Jorge Cadaval o el marqués de Sotohermoso, Ramón de Carranza y Villalonga.

Durante los meses que duró el juicio estuvo rodeado por la polémica. Para muchos fue considerado una caza de brujas contra la homosexualidad que se había montado como cortina de humo para para ocultar la trama los de los GAL y la financiación ilegal del PSOE, partido entonces en el gobierno. La mayoría de los acusados, 32 de los 47 imputados, resultaron absueltos en la sentencia.

El presentador habla de «una de las mentiras más bonitas que he contado en mi vida»

Para Jesús Vázquez, al igual que para Jorge Cadaval y otros implicados que nada tenían que ver con el escándalo, supuso un duro varapalo personal. Y profesional también. Porque a raíz de aquello el de Ferrol entró en dique seco. Se quedó prácticamente sin trabajo. Y su familia sufrió enormemente viendo cómo se le acusaba de delitos que jamás había cometido. Quien más padeció aquel calvario fue su madre. Enferma de cáncer, en sus últimos días luchaba contra la enfermedad a la vez que se preocupaba por el devenir de su hijo. Su angustia era tal que a Jesús Vázquez y su familia decidieron tomar una drástica decisión para que dejara de sufrir: le contaron que el juicio había terminado, que todo había ido bien, y que Jesús había sido absuelto.

«Mi madre se puso enferma de cáncer. Tenía cáncer y se puso peor que estaba sufriendo tanto… En todas las enfermedades si tú no pones de tu parte y no te cuidas y no haces las cosas bien te pones peor. Ella estaba todo el día destrozada, lloraba, no tomaba las medicinas. Y se fue poniendo peor y peor. Como ya veíamos que se iba… Tuvimos una buena idea. Lo voy a soltar y ya nunca más lo voy a tener que decir. Hicimos una cosa muy chula mis hermanos y yo, que fue mentirle». Es el relato que el presentador, entre lágrimas, ha ofrecido en el programa de Bertín Osborne.

«Es una de las mentiras más bonitas que he contado en mi vida. Hicimos un paripé que te cagas. Le quitamos la tele. Le dijimos ‘Mamá, no veas la tele que no te hace bien. Y fuimos los tres hermanos al hospital y hicimos un teatro: ¡Mamá, que ya está, que ya ha salido. Que ha dicho el juez que no tengo nada que ver, que me han sacado del juicio y ya estoy fuera y ya se acabó todo!”, «Y al día siguiente se murió, Bertín, estaba como esperando a que pasara eso”.

«Fue una etapa en la que sufrí muchísimo»

“En el último momento lo hicimos bien. Y sé que se fue más o menos bien, pero en los últimos meses de su vida la hicieron sufrir mucho”, decía Jesús Vázquez en su entrevista con Bertín. Y, viendo el avance del programa en ‘Sálvame’, el presentador se ha vuelto a emocionar: “Me abro bastante en canal. Hablo de un tema que fue una etapa muy difícil en la que sufrí muchísimo, muy injusta y muy dura. Y de todo lo malísimo y de lo bueno que esa época me trajo».

Para Jesús Vázquez compartir esta experiencia ha sido liberador. “No lo había contado nunca, jamás. Solo lo sabía mi familia. Y ahora lo sabe toda España. Ya me lo he quitado de encima y ya está, lo cuento todo lo duro que fue porque al final se demostró. Yo fui inocente, me absolvieron. Se demostró que era inocente y que no conocía a nnguno de los que me acusaban”, confesaba esta tarde en ‘Sálvame’.

Durante la pesadilla del caso Arny, Jesús Vázquez preparó para lo peor. No tenía trabajo, no lo llamaban de ninguna parte y se planteó irse a vivir a un hostal para aguantar tantos meses en paro. En aquel momento, Jorge Cadaval le ofreció irse a vivir a su casa. Cuando le hizo esa propuesta apenas se conocían. El gallegó aceptó y así comenzó entre ellos una amistad que a día de hoy es inquebrantable. «Es mi hermano», ha señalado.