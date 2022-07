«Soy una más de ustedes». Gracias a esta frase, Isabel Pantoja se ha convertido en la protagonista de los últimos días por pronunciar estas cinco palabras sobre el escenario en el Orgullo de Madrid. Desde que se produjera este hecho, mucho se ha hablado del discurso de la tonadillera. Algunos aseguran que únicamente era un apoyo al colectivo LGTBI+, que siempre han apoyado a la artista. Mientras que otros tantos aseguran que detrás de esa frase hay mucho más y que Pantoja ha seguido los pasos de María del Monte desvelando su condición sexual. Sin embargo, no es la primera vez que la cantante habla de su orientación sexual públicamente. También lo hizo en el año 2004 durante una de sus entrevistas más sinceras. Lo hizo para el programa ‘Ratones coloraos’, de Jesús Quintero. ¿Quieres escuchar cuáles fueron sus palabras por aquel entonces? ¡No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play!

Vídeo: Youtube

Isabel Pantoja se sinceró en marzo del 2004, tan solo nueves meses después que se destapara su relación con el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz. La tonadillera se sentó junto al periodista para conceder su entrevista más sincera hasta el momento. «Cuando dudan de tu condición sexual, ¿qué?», le preguntó Jesús Quintero. Isabel le respondió de manera tajante: «Cada uno puede pensar lo que quiera. Si eso está en tu camino, lo que sea, eso está pa’ ti. Te metas donde te metas. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie de como soy. Soy como soy, una mujer».

Sin embargo, su respuesta no contentó del todo al periodista que intentó encontrar unas palabras más jugosas. «No estoy seguro de haberme enterado o es que me hubiera gustado que hubieras sido más pedagógica…», dijo por aquel entonces. A lo que la tonadillera respondió: «No, yo soy trianera, mi vida. Y te lo contesto de Triana». Y después añade y finaliza: «Mira, tenemos una vida cada uno y tenemos un camino trazado, y en ese camino de ocurren cosas. De una manera o de otra. Y si te pasa, tienes que aceptarlas, tranquilamente y felizmente. Pero yo no tengo por qué ponerme ningún cartel de nada», cuenta.

Las palabras de Isabel Pantoja sobre el escenario el día del Orgullo LGTBI+

«Soy una más de ustedes. Agradeceros a todos, uno por uno, que estéis aquí desde hace horas. Os he estado viendo desde la habitación. He estado todo el tiempo emocionada. Vuestro orgullo es mi orgullo. Sin vosotros, esta que está aquí no estaría aquí de pie. Os lo agradezco con todo mi corazón. Este colectivo lo llevo en mi alma desde que comencé a cantar y que gracias a ustedes hemos podido ser artistas y de las grandes. Si no se olvidan esas artistas grandes es por ustedes. Lo dais todo por ese artista. Las artistas necesitamos a este colectivo maravilloso, único«, expresaba.