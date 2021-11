Si monta un circo, le crecen los enanos. A Antonio David Flores, las lista de féminas de su polémico ‘autobús’ de mujeres ha sido engrosada. Y de qué manera. En esta ocasión no ha sido una desconocida la que asegura haber mantenido un idilio con él. Ahora ha sido un personaje conocido el que ha revelado cómo el malagueño intentó ligar con ella. Según ha contado, nunca hubo romance, pero sí varios intentos de que hubiera un ‘rollito’ entre ambos.

Un testigo ha contado en ‘Sálvame’ que vio cómo el que fuera Guardia Civil se «lío con ella» en el reservado de una conocida discoteca. «Entre tonteo y tonteo los trabajadores los trincaron comiéndose la boquilla», ha explicado. Aquello, según su testimonio, sucedió en uno de los reservados el invierno de 2004. «Vieron a Olga subir las escaleras, lo avisaron y no pasó nada».

Del flirteo entre ambos no habían trascendido detalles hasta ahora que un supuesto testigo del coqueteo ha destapado la química entre ellos. Lo cierto es que entonces los dos tenían pareja. Así lo ha recordado la propia vedette. «¿Que me he liado yo con él? No. Me habrá ligado como ha ligado a todas. Lo intentó cuando estaba con Rociito, pero yo estaba con mi marido».