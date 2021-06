Hablamos con Fabiola Martínez sobre su nueva vida. Su nueva casa, su etapa universitaria y sus planes de verano, en exclusiva.

La vida de Fabiola Martínez ha dado un giro de 180 grados en cuestión de unos meses. La venezolana se ha separado de Bertín Osborne y ha comenzado una nueva etapa en la que lleva un ritmo frenético, tanto que se ha visto obligada a parar sus sueños universitarios. Comenzó un máster a distancia en una escuela de negocios muy prestigiosa, pero lo ha aparcado hasta la vuelta del verano y es que son muchos frentes los que tiene abiertos ahora. Uno de ellos su mudanza. Así nos lo revela ella misma a SEMANA, quien en exclusiva nos confiesa cómo es la casa en la que ella y sus dos hijos se instalarán próximamente. Fabiola está ilusionada, ya que ha sido un incesante trabajo hasta que ha encontrado una residencia en Madrid que sea accesible para su hijo Kike.

Fabiola ha encontrado una casa mucho más céntrica que la residencia en la que han vivido los últimos años. Además de que sea apta para su pequeño, ha buscado una que sea más cómoda para su día a día y esté más cerca de todo. «He encontrado un piso, reformado para personas con movilidad reducida. No es en el centro, pero tampoco es fuera del radio de Madrid como estoy ahora en la casa. El piso está más cerca de todo lo necesario y se puede hacer vida andando…», nos dice Fabiola muy feliz. En este piso podrá empezar de cero junto a sus pequeños y construir nuevos recuerdos entre sus muros, algo que a ella le hace sentir muy afortunada. Será este verano cuando comiencen a llevar todas sus pertenencias y den por finalizada su mudanza, meses que aprovecharán Kike y Carlos para estar con su padre.

Los pequeños viajarán a Sevilla, en concreto a la finca que el empresario posee en la capital hispalense, un lugar en el que él y su familia son profundamente felices y en el que se sienten en libertad. Cuenta con una enorme vivienda y una parcela de más de 40 hectáreas, lo que, sin duda, ayuda a que todos disfruten más si cabe. Pero ¿qué planes tiene Fabiola Martínez para la época estival? «De momento, no tengo planes de verano, más que los niños que pasarán con su padre en el campo el verano hasta que me instale en la nueva casa. Una vez tache esa tarea de mi lista de prioridades inmediata, entonces veré si queda tiempo para unos días de relax…», comenta Fabiola Martínez en conversación con este medio.

Una vez pueda cerrar esa etapa, la modelo y empresaria retomará el máster que le hacía sentirse tan bien: un MBA de Administración y Dirección de empresas que combina con Coaching, Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística. Eligió que fuera íntegramente online, no obstante, quiere retomarlo cuando pueda tener su cabeza completamente despejada para ello. «El MBA lo he tenido que parar porque no me da para todo y ahora tengo bastante cosas que organizar antes de volver a centrarme, que espero sea en septiembre», asegura Fabiola a SEMANA. Centrada en su familia y en su puesto como Presidenta de la Fundación Bertín Osborne, la guapísima modelo está deseando volver a su rutina diaria y retomar sus estudios.