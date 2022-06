Este sábado, Nuria March dará el ‘sí, quiero’ a su novio, el banquero George Donald Johnston III. La pareja, que empezó su relación sentimental en 2017 tras conocerse en una cita a ciegas, se jurará amor eterno en Londres. Te contamos todos los detalles de la que será la tercera boda de la ‘socialité’, perteneciente a una de las familias más adineradas e influentes del país. Ella y el estadounidense se convertirán en marido y mujer tirando de manera muy discreta. Y tirando la casa por a ventana.

La gran fiesta arrancó el viernes día 10 de junio con una sencilla e íntima ceremonia civil a la que únicamente asistieron los familiares más cercanos y los amigos más íntimos de los novios. En esta cita celebraron una recepción para la familia y los amigos y una fiesta de bienvenida.

Nuria March dará su tercer ‘sí, quiero’ a los 54 años

Sin embargo, el día grande es el sábado. Convertidos ya en marido y mujer, convocarán a numerosos invitados en una celebración por todo lo alto. Inicialmente, la pareja tenía previsto casarse en la finca que el financiero posee en Vermont, Estados Unidos, pero al final han decidido que la ceremonia se celebre en la capital británica. «Vermont está lejos y la logística se estaba complicando demasiado para muchos de nuestros invitados», reconoció la empresaria en ‘Hola’ al explicar el porqué de Londres como ciudad elegida para su enlace. «Don ha vivido aquí una gran parte de su vida y yo he viajado mucho por trabajo. Nos encanta la ciudad y ahora que nuestros hijos están aquí, todavía más!», aseguró. Lo que no han desvelado es el lugar exacto en el que sellarán su noviazgo, que comenzó hace cinco años.

Lo que sí se conoce de la boda es que Nuria March lucirá un total de tres vestidos en su gran día. Ha sido ella la encargada de desvelar este importante detalle. «De día y de noche, estos vestidos son los que me van a acompañar el día mas importante de mi vida. Españoles tenían que ser. Son mis 3 diseñadores favoritos. Los 3 que me han acompañado a lo largo de mi vida y los que me han ayudado cuando lo he necesitado. Por eso quiero que estén conmigo este fin de semana tan importante y segura de que lo que llevo y sus diseños se parecen a mi y me representan. Un vestido para cada ocasión», destaca en sus redes sociales.

Los diseñadores elegidos para vestirla de novia son: Lorenzo Caprile y las la firmas Tot Hom y The 2nd Skin Co. A ellos agradece el trabajo que han hecho ayudándola a brillar de manera muy especial en su boda: « Gracias por tanto cariño. Ya os contaré la historia de cada uno en su momento».

Cabe recordar que para Nuria March esta será su tercera boda tras vivir dos matrimonios fallidos: el primero con Jaime Martínez-Bordiú Franco, del cual nació su hijo Jaime, de 22 años; el segundo con José María Pasquín, de quién se divorció en el año 2016, casi nueve años después del enlace. Ambos decidieron tomar caminos separados, pero la suya fue una separación amistosa. Por su parte, George Donald Johnston III, o Don, como le llaman sus amigos, empezó su relación con Nuria March hace cinco años. Al igual que ella, también está divorciado, tiene tres hijos de su anterior matrimonio y ya es abuelo.