Paula Echevarría ha sido sorprendida por unos amigos, que ha preparado una ‘baby shower’ por el pequeño Miguel, pero… ¿se han saltado las restricciones?

Paula Echevarría ha vivido un momento increíble cuando ha sido sorprendida por su grupo de amigos. Aunque le quedan todavía unos meses para dar la bienvenida a su hijo Miguel, ya le han preparado una ‘baby shower’ sorpresa en casa aprovechando los días previos a la Navidad, donde será más complicado reunirse.

Pues bien, el día elegido para celebrar por todo lo alto que Miguel Jr. está a punto de llegar a este mundo ha sido este miércoles. La actriz no dudaba en mostrar su felicidad compartiendo una foto de unos globos donde se podía leer el nombre del pequeño: «Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Gracias #Junta por un día maravilloso. #MiguelJrBabyShower», escribía agradecida.

Además, no olvidaba mencionar a otros amigos, pero haciendo saber que no han podido estar todos por los limitaciones impuestas por la Comunidad de Madrid para evitar los contagios: «La mitad no podía estar presente (tiempos de covid), pero de alguna manera estábamos todos», puntualizaba.

Paula ha recibido una gran sorpresa por parte de sus amigos

Miguel Torres, que no puede estar más emocionado con la llegada de su primer hijo, también compartió una instantánea del increíble momento que vivieron con amigos. Lo hizo con una foto de todos los que estuvieron en esta cita tan especial. Y por supuesto, las críticas no han parado de lloverles a Paula y Miguel. Y es que en la foto aparecen siete personas, cuando el número máximo de personas en una reunión es de seis. Así lo estipulan las restricciones que ha impuesto la Comunidad de Madrid para evitar los contagios.

Las críticas no se han hecho esperar: más de seis personas

Pero este número de amigos no han sido los únicos que han estado presentes en esta íntima celebración que ha cogido por sorpresa a Paula Echevarría. Y es que en estas fotos no aparece Marta Hazas, actriz y amiga de la actriz desde que coincidieron en los rodajes de ‘Velvet’. Marta, por su parte, compartía una imagen de ella misma presumiendo de los globos plateados con el nombre de Miguel desde el lugar en el que se ha hecho la celebración.

La actriz y colaboradora de ‘El Hormiguero’ agradecía la atención de todos los que han hecho posible que se celebrara esta ‘baby shower’ atípica. «Junta maravillosa. Os celebramos con ganas Paula Echevarría y Miguel Torres», escribía. Además, añadía a las personas que han estado en la celebración: Fernando Andina o su marido, Javier Viega.