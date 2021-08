Este lunes 2 de agosto, Isabel Pantoja cumplió 65 años y tuvo una celebración muy diferente a la de años anteriores, cuando se reunía todo el clan Pantoja

Mucho se hablaba de cómo iba a celebrar Isabel Pantoja su 65 cumpleaños. Este lunes 2 de agosto, la tonadillera cumplía años y lo hacía en un momento personal muy complicado. Precisamente, el aniversario de su nacimiento coincidía con el día en el que la artista y su hijo, Kiko Rivera, rompieran sus lazos después de que el DJ. descubriera una «habitación secreta» en la que encontró todos los enseres personales de su padre, Paquirri, y que le pertenecían a sus hermanos, Fran Rivera y Cayetano Rivera. Con el clan Pantoja completamente rota, el cumpleaños de la tonadillera fue muy diferente al que estamos acostumbrados años anteriores. Si antes Cantora se llenaba de felicidad con toda la familia disfrutando junta, este 2021, Isabel lo ha celebrado de manera muy distinta. Te contamos todo.

En Cantora, pero sin grandes florituras: así ha sido la fiesta de cumpleaños de Isabel Pantoja

A pesar de que la tonadillera intenta mantenerse al margen y evitar que salga a la luz cómo está siendo su día a día alejado de los suyos, en este cumpleaños no lo ha conseguido. Tal y como adelanta ‘Vanitatis’, Isabel Pantoja pasó su cumpleaños sin fiesta en Cantora. No es el mejor momento personal para la artista y por este motivo tomó la decisión de no celebrar su cumpleaños. El entorno cercano a la cantante ha confirmado al citado medio que pasó su día en Cantora acompañada por su madre, Doña Ana, y unos amigos pero de una manera mucho más discreta y sin los grandes lujos que otros años se han visto en la finca.

Además, al finalizar el día abandonó su casa acompañada por su hermano Agustín Pantoja para viajar a Madrid por motivos de trabajo. Los dos hermanos prefieren viajar de noche y así ha sido. A primera hora de la mañana, Isabel y Agustín llegaban en su coche de alta gama a la capital para ponerse a trabaja. Y es que durante toda esta semana, tal y como adelanta el citado medio, la tonadillera ensayará con sus músicos para los conciertos que tiene pendientes, siendo su primera actuación este sábado 7 de agosto.

Un cumpleaños muy difícil para la tonadillera

Sin lugar a dudas, este está siendo un año muy duro para Pantoja. Alejada de sus hijos y sin ver a sus nietos durante varios meses, Isabel se enfrenta a sus 65 años centrada únicamente en el trabajo y en el cuidado de su madre, Doña Ana, que este año cumplió los 90 años y su estado de salud es delicado. Además, su situación económica no está atravesando su momento más álgido. Aún así, se enfrenta con ilusión a su nueva vuelta al sol.