Fue el pasado 11 de enero cuando Desirée Cordero confirmó que había roto su relación con Mario Casas. Su romance, destapado por SEMANA en exclusiva, apenas ha durado un telediario. Pero la modelo ha encontrado ya el repuesto. Sí, está de nuevo ilusionada… y de otro guapísimo joven. Se trata de Atila Escolano Sánchez, un modelo que fue finalista de Mister Internacional España 2021, lo que lo convierte oficialmente en el segundo hombre más guapo del país, con permiso del actor gallego, por supuesto.

Lo cierto es que tras poner punto y final a su breve idilio con el protagonista de películas como ‘Palmeras en la nieve’ o ‘Bajo la piel del lobo’ se rumoreó que Cordero estaba saliendo con un italiano. Pero ahora el corazón de Desirée Cordero late con fuerza por una belleza patria. El responsable de subirle el ritmo de sus pulsaciones no es un personaje conocido en la crónica social, pero tiene su pequeña legión de seguidores en Instagram. Más de 14.000 usuarios de esta red social siguen de cerca los pasos de Atila, aficionado a subir numerosísimas fotografías exhibiendo su anatomía, así como imágenes de sus viajes o los momentos en los que toca la guitarra.

La ex de Mario Casas ha cambiado un guapo por otro. Su nuevo amor, del que ya ha compartido fotos en las redes, no solo comparte imágenes de su físico. Porque, además de modelo, se dedica profesionalmente a la música. Este guapo joven nacido en Granada en 1983, es guitarrista flamenco, licenciado en Musicología. Tiene también un máster en Producción Musical, y es fundador de la banda Baraka.

«Quedé finalista en el certamen, pero estoy muy contento. Me convencieron para presentarme, que yo soy muy tímido, y ha salido muy bien, la verdad», contaba al diario ‘Ideal’ tras quedar finalista en la gala ‘Míster International Spain 2021’, celebrada el pasado 25 de septiembre, en la que resultó ganador el malagueño Alexander Calvo. El segundo puesto fue para él. Lo llamaron para participar en el certamen de los más hermosos de España y aunque al principio «no lo tenía claro», al final los amigos y la familia lo animaron y aceptó.

Fue este verano cuando SEMANA contó en exclusiva que Mario Casas y Desiré Cordero habían iniciado una relación sentimental. Estaban ilusionados y, aunque no llegaron a hablar públicamente de su idilio, parecían felices el uno junto al otro. Tras decidir tomar rumbos separados, ninguno de los dos ha explicado los motivos por los que han roto. Su historia de amor ya forma parte del pasado. Recientemente, Mario Casas viajó con toda su familia a Lanzarote, un viaje en el que se alojaron en un hotel de lujo en el que no hubo… y no se veía ni rastro de la maniquí.

