«Me da vergüenza salir a la calle. Este señor me desmerece como persona, como mujer. Me coarta y me mutila», se quejaba la empresaria ante el magistrado en 2016.

En ‘Dejándonos la piel’, el episodio número 11 de ‘Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva’, Rocío Carrasco ha hablado por primera vez del testimonio que dio ante el juez durante el proceso de ratificación judicial tras la denuncia que puso contra Antonio David Flores por lesiones psicológicas en el año 2016. Telecinco ha emitido las grabaciones de las palabras con las que la empresaria contaba entonces ante el juez la pesadilla vivida después de 17 años de batalla judicial contra el padre de sus hijos.

Con la voz quebrada y rota en llanto, la hija de Rocío Jurado reconoce que comenzó un tratamiento psiquiátrico desde el año 2011. «Tengo que escuchar todo tipo de barbaridades, de infidelidades, de mala madre, que he abandonado a mis hijos, que no me he preocupado. Ya mis hijos no están. Veo que esto no cesa y yo lo he hecho todo para que esto termine. Veo que esto va a más y no tiene final y yo no puedo más», decía, entre lágrimas.

«Ha llevado a mi hija a que me pegue una paliza. No me deja vivir»

«No he querido nunca acudir a un psiquiatra ni a un médico porque estaban en proceso todos estos procedimientos para quitarme la custodia de mis hijos. No quería por nada de este mundo a que este señor se agarrara a que yo no estaba bien psicológicamente y darle un arma para que él lo utilizara», explica Carrasco ante el magistrado entre sollozos. «Aparte de tenerme así durante 17 años, ha puesto a mis hijos en mi contra, ha llevado a mi hija a que me pegue una paliza. No me deja vivir», detalla en los tribunales.

Pero aún hay más. La angustia que siente Rocío Carrasco es tan profunda que contaba al juez cómo siempre que veía a su exmarido en los medios de comunicación surfría una recaída. «No consiente que viva. Cada vez que este señor sale en una revista me tengo que ir corriendo al psiquiatra y me tiene que subir la medicación. No duermo ni con pastillas. Este señor ha hecho que mis hijos me odien. Me ha privado del amor, del cariño y del respeto y de la confianza de mis hijos. Lo ha hecho privada y públicamente. Me da vergüenza salir a la calle. Me desmerece como persona, como mujer. Me coarta y me mutila. Tengo un trabajo en el que tengo que estar de cara al público. No he podido trabajar en muchísimas ocasiones porque no me atrevo», dice en su dramática visita a los juzgados.

Carrasco ha aclarado en la nueva entrega de la docuserie que nunca denunció a Antonio David Flores por malos tratos. «Yo no denuncio a esta persona por violencia de género. Es el juzgado el que envía mi denuncia a Violencia de Género de Alcobendas», especifica. Su denuncia fue por «lesiones psicológicas», porque en su momento consideró que este la había «lesionado» psicológicamente. Diciembre de 2016 en los Juzgados de Plaza Castilla.

Rocío Carrasco arremete contra Antonio David: «Intentó volverme loca»

Haciendo referencia a esas lesiones, Rocío Carrasco revelaba el contenido de los insultos que recibía por parte del andaluz: «Cogía el teléfono y usaba esa llamada para decirme: ‘Te he quitado a una, te voy a quitar al otro’. Me amenaza, me insulta. Me dice: ‘Eres una hija de puta, zorra’. Sé lo que ha hecho conmigo y lo que ha hecho con mis hijos. Intentó volverme loca, pero no lo ha conseguido».