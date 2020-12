Makoke ha cumplido 51 años con un regalo muy claro que desea recibir y que tiene mucho que ver con su exmarido, Kiko Matamoros, ahora su peor enemigo público. ¿Qué espera de él? Vea el vídeo

Makoke ha celebrado este martes 29 de diciembre su 51 cumpleaños. Lo ha hecho con toda la ilusión del mundo, a pesar de que por cuestiones sanitarias impuestas por el coronavirus no lo puede hacer como marca la tradición. De las grandes cenas con todos su amigos y sus hijos, para después quemar la pista de baile en una discoteca de moda, ahora se ha conformado con cenar en un restaurante con su nuevo chico y emplazar la fiesta en su casa. Un plan tranquilo, pero igual de emocionante para ella, como así se desvela en su picarona sonrisa que no logra borrar mientras el reportero de ‘Europa Press’ trata de robarle alguna declaración.

Vídeo: Europa Press

Pese a su reticencia inicial, finalmente Makoke no ha tenido reparos en confesar cuál es el mejor regalo que podría recibir no solo por su cumpleaños, sino también de cara al nuevo año que está por comenzar y en el que todos hemos depositado todas nuestras esperanzas. Eso sí, el deseo más latente de Makoke no tiene nada que ver con el coronavirus, al menos no está el primero en su lista de sueños por cumplir en un futuro inmediato. Su deseo tiene mucho que ver con Kiko Matamoros, su exmarido y su enemigo público número uno, con el que cada semana protagoniza una nueva polémica al dedicarse dardos envenenados que hacen diana y agrandan cada vez más la distancia y el rencor entre ellos. Vea el vídeo para conocer qué deseo pide Makoke cuando sopla las velas de su tarta de cumpleaños.