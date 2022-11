La agenda de Corinna Larsen vale su peso en oro. La alemana, de plena actualidad por los podcasts en los que desgrana su relación con el rey Juan Carlos, también está vinculada al círculo más estrecho del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Un audio del excomisario Villarejo que data de 2017 puso tras la pista a los medios de nuestro país. «Esta pava esta enrollada, yo no sé si es con Putin o con su segundo, pero está enrollada con un altísimo cargo. Tiene toda la prensa de Moscú».

Corinna Larsen ha trabajado como intermediaria para Rusia en importantes operaciones a nivel internacional. En 2019 llamaron la atención unas fotos suyas tomadas en la capital rusa y acompañada del Ministro de Finanzas del país, Alexei Kudrin. La empresaria acudió a un homenaje en honor al director de orquesta Valeri Guérguiev. Tan solo un día después también estaría presente en la ceremonia de entrega de la Orden de la Estrella de Italia que tuvo como escenario la embajada italiana en la que acompañó al hombre de confianza de Vladímir Putin. Además viajó a Rusia cuando trabajaba como asesora de imagen de la princesa Charlene de Mónaco en 2013. También para asistir a una fiesta junto a su amiga, la modelo Natalia Vodianova, celebrada en el Palacio de Invierno de San Petersburgo.

La conexión rusa de Corinna Larsen

Sus relaciones con el Kremlin no quedan ahí. Según lo publicado por distintos diarios de nuestro país, la alemana ejerció de intermediaria entre compañías españolas con algunas rusas. Unas negociaciones que se habrían producido en la etapa que va del 2006 al 2011. Durante aquella época, destacó la intención de la mayor petrolera rusa Lukoil de comprar accionariado de Repsol. Sin embargo, el Gobierno liderado por José Luis Rodríguez Zapatero se opuso.

No es ningún secreto la estrecha relación que mantuvieron Vladimir Putin y el rey Juan Carlos en el pasado cuando compartieron distintas cacerías. Corinna habría estado presente en algunas de ellas. Una muy sonada que ella organizó se celebró en Rusia en el año 2006 a través de la armería británica Boss -de la que era directora-. Allí se dio caza al oso Mitrofán, emborrachado con vodka para que se convirtiera en un blanco fácil. Una información que llegaron a confirmar las autoridades rusas.

Durante una conversación con el excomisario Villarejo, Corinna también afirmó que el rey emérito había llamado a Rusia tras el fin de su relación y lo habría hecho con el único objetivo de que rompiesen sus lazos profesionales con ella. «El Emérito ha llamado a Rusia. En Rusia me quieren mucho. Me lo ha contado el propio Serguéi Lavrov –el ministro de Asuntos Exteriores– que ha recibido una llamada. Le ha dicho al ex Rey lo que he hecho para ellos desde hace 15 años». Añadía que personas como Putin querían seguir trabajando con ella. «Todos los años me dan cosas increíbles. Ni hacen caso. Saben que les voy a arreglar los temas».