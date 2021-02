Irene Rosales ha denunciado públicamente el hecho de que la mayoría de los mensajes de críticas que recibe son por parte de mujeres

El hecho de estar en el foco mediático tiene su parte buena y su parte no tan buena. Cada una de las cosas que hacen los famosos es mirada con lupa y no hay detalle que se escape. Irene Rosales ha denunciado públicamente el hecho de que la gran mayoría de críticas que recibe a través de sus redes sociales, donde acumula cerca de 650.000 seguidores, sea por parte de mujeres. Esto ha hecho que la colaboradora de ‘Viva la vida’ tenga que bloquear algunas cuentas en su perfil debido al aluvión de mensajes negativos y críticas que recibe a a diario. Así mismo lo ha revelado ella en su propio perfil.

Irene Rosales ha estallado en su perfil de Instagram tras todas las críticas que ha recibido

«De buena mañana he bloqueado a 60 perfiles… Y lo que más pena me da es que TODOS son de mujeres», escribía hace escasas horas la mujer de Kiko Rivera dejando evidencia su enfado respecto a este tema. Lo cierto es que no es la primera famosa que hace pública esta denuncia. Hace escasos días, Marta López, la pareja de Kiko Matamoros, hacía lo mismo a través de su perfil donde aseguraba que no entendía la rivalidad entre las mujeres y el hecho de que la mayoría de comentarios que recibe insultándola provengan por parte de ellas.

Irene Rosales no está pasando por su mejor momento y está viviendo sus horas más bajas debido a la guerra familiar que tiene Kiko Rivera con su madre, Isabel Pantoja. Este conflicto familiar le ha pillado de por medias y el hecho de estar en televisión comentando todo lo acontecido en la familia Pantoja no le está haciendo ningún bien. De hecho, la propia Irene aseguraba que había tocado fondo y que necesitaba ayuda profesional para poder seguir adelante. A esto hay que sumarle el hecho de que sus padres fallecieran el pasado año con escasos meses de diferencia. Un golpe duro que le está costando superar a la propia Irene.

La colaboradora de televisión no entiendo el comportamiento de sus seguidores

Si a todos estos problemas personales se suma el hecho de que por estar expuesta públicamente y por ser influencer tiene que recibir un aluvión de críticas, la cosa no le ayuda a superar este bache por el que está atravesando. Irene Rosales no entiende el hecho de que la mayoría de mensajes que recibe negativos sean por parte de mujeres, justo en el momento que más que nunca se habla del feminismo y el empoderamiento de la mujer. Justo al contrario por lo que se lucha, la colaboradora de ‘Viva la vida’ recibe miles de críticas por parte de mujeres. Esto ha hecho que Irene Rosales haya estallado y haya tomado la decisión de bloquear a todos estos perfiles sociales.