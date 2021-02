Ana Obregón ha hecho una denuncia pública en la que se muestra indignada por el poco dinero que se destina a la investigación contra el cáncer

Ana Obregón una vez más ha utilizado sus redes sociales como altavoz de lo que piensa. En esta ocasión, no ha sido una carta dirigida a su hijo, ni tampoco para expresar el dolor que le produce su ausencia, sino para denunciar el poquísimo dinero que se destina en España a la investigación contra el cáncer, la misma enfermedad que padeció Álex Lequio. En el Día Mundial Contra el Cáncer, la actriz se ha dirigido a sus más de 700.000 seguidores con la única intención de concienciar, pues no alcanza entender el dinero que se destina a ello en los presupuestos generales del Estado. «Hoy es el día mundial contra el cáncer. Pues menos mal que en España le dedican un día porque lo que es dinero en los presupuestos generales del Estado prácticamente CERO. Más de 20.000 científicos españoles han tenido que colgar las batas por falta de subvenciones para sus proyectos de investigación. La investigación salva vidas. España es uno de los países que menos dinero invierte en investigación, frente a Estados Unidos por ejemplo que invierte 4,7 billones de dólares. ¿SABÉIS QUE UNA DE CADA 3 PERSONAS DESARROLLARÁ CÁNCER A LO LARGO DE SU VIDA?», comienza diciendo la presentadora en este post de Instagram.

Las cifras que ofrece y muestra a sus followers son alarmantes y con ellas pretende explicar a todos que, según ella, debe de aumentarse este número, pues el pasado año murieron 200.000 personas por este grandísimo problema de salud en nuestro país. «En el 2020 murieron 200.000 personas de cáncer en España y 48.000 por la pandemia.

El cáncer mata al año 9,8 millones de personas en el mundo frente a los 2 millones de la pandemia. El Cáncer es la enfermedad silenciosa. Se han invertido muchos millones para desarrollar la vacuna y me parece bien , pero ¿por qué no para la investigación del cáncer ? Está claro, porque no afecta a la economía del país. Da igual que mueran 300 personas de cáncer cada día en España, no hay que cerrar empresas, ni hoteles, ni restaurantes…

Por eso, la Medallita que se ha colgado el gobierno por aprobar los presupuestos generales del Estado con una mínima partida para investigación del cáncer se la colgaría en las tumbas de los que han muerto y morirán de cáncer este año en España», ha dicho muy indignada Ana Obregón.

Ana ha roto así su silencio de lo que opina al respecto de los pocos fondos que se destinan a saber más de esta enfermedad y es que asegura que ya no tiene nada que perder. «Yo digo lo que pienso, no tengo nada que perder porque ya lo perdí todo. Lo que sí tengo es voz para seguir con el legado de mi hijo en la lucha contra el cáncer con su fundación y apoyando a todas las asociaciones que luchan en España por la misma causa», ha añadido Ana en su post. Por todo ello, ha mandado mucho ánimo a todas las personas que padecen la misma enfermedad que su hijo, un aliento que siempre transmitió Álex a través de sus redes sociales.

En este proyecto solidario en el que Ana ha puesto todos sus esfuerzos, Ana pretende continuar con el legado de su hijo y ayudar así a personas que están en la misma situación que él. De hecho, parte de su sueldo de Las Campanadas, de entrevistas o de algunos productos que ella promociona van a parar a la fundación de Álex Lequio.