Estas Navidades, muchos rostros conocidos han engalanado sus casas con árboles, luces y adornos diversos. ¡Así han quedado sus casas!

Llega la Navidad y, con ella, algunos de los momentos más dulces de las fiestas: los turrones, los momentos en familia (aunque este año condicionados por la pandemia) y, cómo no, las decoraciones propias de este mes. Son muchos los rostros conocidos que han querido poner buena cara a estas particularísimas Navidades engalanando los rincones de sus casas.

Es el caso de famosos como Carmen Lomana, Paula Echevarría, Marta López y Kiko Matamoros o Nagore Robles. La presentadora ha mostrado cómo le ha quedado el árbol de Navidad: iluminado, lleno de figuritas… ¡y hasta con posado de su mascota incluido!. «Feliz Navidad», ha recordado a sus ‘followers’. La vasca y su pareja, Sandra Barneda, pasarán el Fin de Año en el archipiélago canario. «Fin de año en Gran Canaria, que va a estar Nagore allí, nos vamos a comer las uvas juntas y eso me hace muchísima ilusión”, ha explicado la periodista y escritoria.

Otra de las famosas que se han esmerado por decorar su cada con motivos navideños es Jessica Bueno. La ex de Kiko Rivera es una apasionada de la Navidad. Así lo confiesa en su cuenta de Instagram: «Me gustan las tradiciones, me gusta envolver nuestro hogar con la esencia de la Navidad, decorarlo bonito y que sea especial. Me gusta crear recuerdos que perduren en nuestro corazón y compartir estos momentos con mis hijos. Aún nos queda un poco más para que el árbol esté acabado, cuando tengo una idea en mente no paro hasta verlo tal como lo imagino», señala.

«Será una Navidad muy especial»

Junto a una imagen de la impresionante casa que comparte con su pareja, Jota Peleteiro, en la que aparecen sus dos hijos, la modelo ha anunciado que pasará las fiestas en familia. «Este año será una Navidad muy especial por que nosotros ya lo hemos decidido y por que estoy segura de que papá Noel, los Reyes Magos, Dios y todos Los Santos del cielo nos recompensará a todos por este año que nos ha tocado vivir, siendo muy difícil para muchas familias. Sí, somos buenos e intentamos disfrutar de la Navidad en casa, con el calor del hogar y familiar estoy segura de que dejarán muchos regalos bajo el árbol».

Quien también ha decorado su impresionante casa de Byron Bay, en Australia, es Elsa Pataky. Con la ayuda de su hermano Cristian y su cuñada, Silvia ha colocado los adornos de un precioso y altísimo árbol que durante las fiestas adornará su salón con vistas al Pacífico Sur.

A Pilar Rubio también la han ayudado este año con la decoración navideña. Pero, a diferencia de Elsa Pataky, no le ha echado una mano nadie de su familia, sino un conocido interiorista. «¡Cómo me alegra leeros! ¡Qué bien que os gusten las ideas para el árbol de Navidad de @sebastiangab ! Yo estoy in love con el árbol. Como ya he comentado en el vídeo, este árbol lo hemos decorado para que sirva de inspiración y nuevas ideas. Dentro de unos días montaré otro con los niños como todos los años. Aunque os confieso una cosa, no sé si solo me pasa a mí… mis hijos empiezan a montarlo conmigo con mucha ilusión y a los diez minutos me quedo yo sola porque se aburren… todos los años igual», detalla.