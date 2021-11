Omar Sánchez y Anabel Pantoja llevan días en el foco del huracán por culpa de un vídeo que muestra una presunta deslealtad por parte del primero hacia la sobrina de Isabel Pantoja. El surfista profesional ya aseguró hace unos días que estaba tranquilo, que no tenía nada que esconder y que no había sido infiel a la colaboradora de ‘Sálvame’. Hay que recordar que la polémica surgió justo cuando ella se encontraba en Madrid y él en Canarias.

Ahora, unos días después de que estallada la polémica, Omar ha querido dedicar toda una declaración de amor a su mujer, con la que se dio el ‘sí, quiero’ el pasado 17 de septiembre: «Seguimos en el camino», ha escrito el que fuera concursante de la última edición de ‘Supervivientes’. Junto a la frase tan rotunda, Omar escribía varios emoticonos: un surfista, un corazón y una flamenca.

La declaración de amor la ha hecho pública junto a dos instantáneas recientes de ellos dos, en las que aparecen paseando por una de las playas de Pozo Izquierdo, donde residen desde hace ya unos años. En la otra foto, la pareja aparecen abrazándose mientras se preparan para darse un beso.

La pareja sigue mostrándose unida a pesar de todo lo que se ha dicho

Con esta publicación, Omar pretende acabar con todo lo que se ha dicho sobre él estos días. Por su parte, Anabel Pantoja compartía hace unas horas unas foto junto al surfista profesional mientras disfrutan de un planazo con amigos. Después de unos días separados, la pareja se ha vuelto a encontrar en Canarias. Por su parte, la colaboradora de televisión ha preferido no acompañar la imagen con ninguna declaración de amor. Anabel Pantoja es de las que piensa que menos es más y con esta imagen deja claro que siguen tan unidos como el primer día.

Anabel Pantoja también ha compartido una foto junto a su marido

Durante estos días, la joven no ha querido pronunciarse al respecto y ha optado por el silencio como respuesta. El que sí ha querido hablar sobre el tema es el principal perjudicado. Omar Sánchez se ha mostrado tranquilo: «No voy a hablar, de verdad. Estoy muy tranquilo», empezaba diciendo con una sonrisa en el rostro. No tiene miedo a la publicación del resto de vídeos que tiene el programa sobre Omar y su salida con amigos. «Vale, que los emitan. No tengo ningún problema, estoy tranquilísimo. Yo no tengo nada que esconder, que saquen lo que quieran», continuaba diciendo.

Omar Sánchez reiteraba: «Estoy tranquilo». Además, daba un dato más sobre el momento que atraviesa junto a Anabel Pantoja: «Estamos felices». Antes de entrar en su casa, el marido de la colaboradora de ‘Sálvame’ iba más allá: «Estoy muy tranquilo. Todo el mundo sale, se divierte, tiene amigas, tiene conocidos, tiene de todo… No tengo nada que esconder. Así que no tengo más nada que hablar. No sé con qué intención hacen esto, no voy a hablar más del tema porque me parece ridículo. Van a sacar cosas que no vienen a cuento», terminaba diciendo.

Los vídeos de la polémica