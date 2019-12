Tamara Falcó ha sido uno de los personajes del año, sobre todo después de que se convirtiera en una de las concursantes de ‘MasterChef Celebrity’ y ganara la edición hace apenas unas semanas. Su paso por el programa ha sido de lo más comentado, y no solo en los medios de comunicación.

Y es que la hija de Isabel Preysler ha conquistado a todos los teleespectadores, por su naturalidad y su sentido del humor. Además, el acercamiento que ha tenido con Jordi Cruz en cada una de las entregas del programa ha enganchado a todos. Tanto que terminaron dándose un beso en las cocinas de ‘MasterChef’.

El hecho de haber sido una de las personajes del año le ha convertido en una de las protagonistas del vídeo navideño que hace cada año por estas fechas TVE. La cadena lleva todo el año trabajando en un especial de Navidad en el que tratan de incluir a todos los protagonistas del año.



La propia Tamara Falcó ha sido la encargada de mostrar la parte del especial en el que aparece. La ganadora baja de una escalera mientras canta una canción interpretada por ella misma. Y no hay duda de que ha heredado de su hermano Enrique Iglesias el amor por la música, porque no lo hace nada mal. Además, no duda en agradecer el cariño que ha recibido por parte de toda la cadena.