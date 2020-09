La pareja, que llevababa más de diez años de relación, rompieron a principios de verano. Aún así, David Valldeperas y Xoan Viqueira mantienen una amistad

Nada hacía presagiar la ruptura sentimental de David Valldeperas y Xoan Viqueira, pero ahora se conoce la inesperada noticia de que la pareja han roto. Mantenían una relación desde hace más de diez año pero unos problemas por distintos planes familiares supuso que comenzaran con una crisis que ha terminado provocando la ruptura. A pesar de que ahora se conoce la noticia, fue a principios del verano cuando tomaron la decisión de romper su noviazgo. Aún así, siguen manteniendo una excelente relación de amistad, tal y como han mostrado durante las últimas semanas. De hecho, ambos han sido un gran apoyo de Paz Padilla tras la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, tras una larga lucha contra la enfermedad.

David Valldeperas y Xoan Viqueira siguen con una bonita amistad

La última vez que los vimos juntos fue en el entierro del marido de Paz Padilla. El director de ‘Sálvame’ y el arquitecto acompañaron a la presentadora en este momento tan complicado. El hecho de que llegaran juntos al funeral no daba a entender que se hubiera producido una ruptura, lo que confirma la excelente relación que mantienen a pesar de haber tomado caminos separados. Además, la pareja también ha dejado de convivir después de pasar los últimos años juntos.

Tal es la excelente relación de los dos, que hace tan solo unas semanas fueron invitados al cumpleaños de Iván, el novio de Anna Ferrer Padilla, la hija de Paz. Ambos disfrutaron en compañía de otros invitados de una austera cena en uno de los restaurantes de moda. A pesar de haber roto, tienen muchos amigos en común, que quieren apoyar en estos momentos complicados. Siendo Paz una de ellas, que siempre ha mantenido una excelente relación con ambos.

David Valldeperas, un gran apoyo para Paz Padilla

De hecho, el director de ‘Sálvame’ y amigo de Paz Padilla le ha dedicado unas emotivas palabras tras el funeral de su marido, Antonio Juan Vidal, fallecido a los 53 años. Como hemos dicho anteriormente, David Valldeperas fue uno de los asistentes al funeral del marido de Paz. Minutos después de terminar la comida que ha ofrecido Paz a su círculo más íntimo aquel día, David Valldeperas ha recordado a Antonio Vidal con un bonito mensaje. «Hoy he vuelto a las playas de Zahara. He ido a despedir a un amigo. El mismo que me convirtió en maestro de ceremonias para oficiar (a mi manera) su enlace con su amada @paz_padilla», ha escrito e su perfil de Instagram. «Fue una tarde espectacular. No sólo por la hermosa puesta de sol.

«También nos atrapó el torrente de sentimientos que había entre ambos. Su historia es de aquellas que no se pueden contar con pocas palabras. Su historia es interminable. A pesar de que ahora la vivan desde lugares diferentes. Buen viaje, señor y gracias por dejarme vivir de cerca el amor entre dos personas!», concluía su post. Junto a su mensaje compartía una bonita foto de la boda de Paz y Antonio, celebrada hace cuatro años, en la que él hizo de maestro de ceremonias.