David Flores habla por primera vez en televisión: “Olga, eres la mejor persona que conozco”

Olga Moreno ha cogido el testigo de Jorge Pérez y se ha convertido en la ganadora de ‘Supervivientes 2021’ tras una gala de infarto conducida por Carlos Sobera y en la que Gianmarco Onestini se ha quedado a las puertas de alzarse con el cheque de 200.000 euros. Tras hacerse con el premio, la mujer de Antonio David Flores ha recibido una sorpresa más especial: el abrazo de David Flores. Una aparición inesperada en la que el hijo de Rocío Carrasco ha pisado por primera vez un plató de televisión para decirle a la sevillana lo importante que es ella en su vida.

Tras recoger su cheque, Rocío y David Flores corrían a abrazar a Olga Moreno y felicitarla por su gran victoria. «Olga, eres la mejor persona, la mejor superviviente«, decía David Flores sin importarle las cámaras y fundiéndose en un cariñoso abrazo con la mujer de Antonio David Flores. Una aparición que ha pillado por sorpresa a todos los espectadores, así como a la propia concursante, que no daba crédito a que estuviera el joven allí para recibirla.

«Mi niño, mi niño«, repetía continuamente la superviviente mientras que se abrazaba al joven y dejaba de lado el cheque de ganador. «Olga Moreno Obrero, la mejor del mundo entero”, se escuchaba decir al hijo pequeño de Rocío Carrasco. Previamente, y tras entrar en plató, la sevillana también protagonizaba un emotivo encuentro con Rocío Flores, quien se mostraba muy nerviosa por volver a ver a la mujer de su padre.

Nada más entrar en plató, Olga Moreno y Rocío Flores se han fundido en un largo y duradero abrazo. «No me lo creo», decía la sevillana presa del nerviosismo del momento. La joven no podía evitar llorar de alegría al poder estar, por fin, junto a la mujer de Antonio David Flores y aprovechaba la ocasión para mostrarle lo orgullosa que estaba de ella.

Las palabras de apoyo de Rocío Flores a Olga Moreno antes de la final de ‘Supervivientes’

Horas antes de la gran final de ‘Supervivientes’, Rocío Flores le dedicaba unas sentidas palabras a Olga Moreno y destacaba el gran paso de la mujer de su padre por Honduras.«Hasta el final contigo. Ojalá y salgas victoriosa esta noche porque te lo mereces como superviviente y como persona. Has demostrado con creces que nada se te resiste, has dado todo de ti, te has dejado la piel en Honduras, la fuerza física y mental que has demostrado tener no es ni medio normal. Ojalá yo fuese igual de fuerte que tú«, escribía la joven.

De la misma forma, por la mañana, la joven se sentaba en ‘El programa de Ana Rosa’ y desvelaba que toda su familia se había desplazado a Madrid para reencontrarse con Olga Moreno. En concreto, la hija de Rocío Carrasco dejaba claro que su padre no se había querido quedar en Málaga y había viajado hasta la capital para estar con su mujer lo antes posible.