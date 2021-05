El hijo de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha declarado contra su madre por el impago de su pensión desde el año 2018.

Era una incógnita si finalmente David Flores iba a declarar en el juzgado contra su madre, Rocío Carrasco. Este viernes estaba previsto que el joven entrara por videoconferencia y hablara con la jueza, Verónica Carabantes, después de que su padre denunciara a su ex por no pagar la pensión de su hijo. El ex guardia civil la había acusado de no haber abonado desde hace tres años los 200 euros mensuales a los que estaba obligada, pero ¿cómo se ha enfrentado David a esta cita judicial? Según ha revelado su abogado «estaba muy tranquilo porque estaba declarando su verdad».

Aunque era un día difícil, David Flores se ha enfrentado a este día desde el más absoluto sosiego. En esta investigación se trata de vislumbrar si Rocío ha cometido o no un delito por impagar la pensión de su hijo David desde hace tres años, cifra que ascendería, según Antonio David, en torno a 8.000 euros. La denuncia por este presunto impago de la pensión alimentaria de su hijo menor, con el que vive desde 2016, está siendo estudiada por Verónica Caravantes, jueza del juzgado número 3 de Alcobendas, y puede estar penado con un año y medio de cárcel y el pago de una multa económica. El defensor de Antonio David mantiene que, según una sentencia emitida en 2016, David es «dependiente económicamente» y, además, sostiene que Rocío como querellada «ha mostrado apatía, desidia, negligencia y abulia respecto a sus obligaciones como madre, tanto afectivas como económicas».

Sobre ello quien no ha declarado hasta ahora ha sido Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado fue preguntada este miércoles, no obstante, se negó a declarar, una decisión que también había tomado frente a la jueza. «Hemos ido presentando recursos y aún no han sido resueltos, por eso le dije a su señoría que no pensaba declarar. Cuando esté resulto, estaría encantada de declarar […] Si te contestase a si he pagado la pensión, estaría declarando, y no lo voy a hacer. Esto va mucho más allá de una cuantía económica y se terminará sabiendo qué hay detrás de todo esto», espetó Rocío cuando le preguntó Carlota Corredera durante el debate.

Mientras que declaraba David Flores, su hermana Rocío permanecía trabajando en Madrid y es que, tal y como se ha podido ver, ha acudido al plató de ‘El programa de Ana Rosa’ donde colabora todas las semanas para hablar sobre ‘Supervivientes’ y defender una vez más a Olga Moreno.