9 La piscina era uno de los rincones favoritos de la actriz

La historia de amor de David y Paula no salió como a ambos les hubiera gustado, pero eso no significa que no fueran muy felices. Su casa de Villafranca del Castillo se convirtió en su particular refugio, donde vivieron momentos muy felices en familia en los que, sin duda, pasaron muchos ratos en la piscina, uno de los rincones favoritos de la actriz.