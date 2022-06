Duro golpe para David Bisbal. El almeriense, que se encuentra en México por motivos de trabajo, ha recibido la peor de las noticias: la muerte de su íntimo amigo y entrenador, Eduardo Mena. Edu ha fallecido en la madrugada de este miércoles poco después de cumplir los 56 años. El entrenador no ha podido superar dos operaciones a las que se vio sometido a comienzos de esta misma semana por un problema repentino en la vena aorta.

El cantante, que durante muchos años ha estado muy unido a él, ha querido expresar como se siente en estos momentos tan difíciles para él: «Este no es un día triste que subes una foto con esa persona para recordar los buenos momentos. Más bien es un día que no tienes ganas de hacer nada porque tu corazón ha amanecido con una parte importante menos», escribía. Además, añadía bajo la publicación: «Sé que pasará el tiempo y seguiré sin entender que no esté como cada día, sus risas. ¡Todo! Dios no puedo hablar, solo cantaré, cantaré lo más fuerte que pueda para que me escuche donde esté».

David Bisbal se encuentra en México por motivos de trabajo

Y es que Eduardo era mucho más que su entrenador personal. Ha sido un gran amigo, que le ha acompañado en varias de sus giras recorriendo los rincones de todo el país junto a él. El deportista se convertía en la sombra del almeriense durante la gira acústica y el tour ‘Tú y yo’ e incluso a los programas de televisión a los que Bisbal asistía. Incluso se llegó a especular si se había convertido en su representante, y aunque sus compromisos profesionales los seguía llevando Universal Music, Eduardo también tenía voz ante las decisiones que se tomaran con la carrera musical de David Bisbal. Era habitual ver al artista y a su entrenador disfrutando de planes juntos, sobre todo del buceo, que se ha convertido en la afición favorita de David Bisbal.

Eduardo Mena no dudaba en trasladarse hasta Almería durante los meses de verano donde, además de poner en forma al cantante, también disfrutaba de todo lo que ofrecía el Cabo de Gata acompañado de su gran amigo. Por este motivo, Bisbal está completamente desolado ante la repentina muerte de Mena. Además, hay que sumarle que se encuentra a miles de kilómetros de nuestro país, por lo que le será difícil poder acudir al último adiós de Eduardo. Pero el almeriense no ha sido el único que ha llorado la muerte de Eduardo, pues son otros rostros conocidos los que también han trabajado con él. Rosa López, David de María, Sergio Ramos o el torero Juan José Padilla han pasado por sus entrenamientos.