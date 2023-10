David Bisbal confiesa qué canciones de su repertorio le "hartan"

David Bisbal se ha encargado de abrir una nueva semana en ‘El Hormiguero’. El almeriense se ha convertido en el invitado de Pablo Motos este mismo lunes, 2 de octubre, en un programa en el que ha promocionado el documental sobre su vida que verá la luz el próximo día 17, además de su último disco, ‘Me siento vivo’. Pero la entrevista del cantante de ‘Mi princesa’ no ha quedado ahí, y también se ha sincerado como nunca antes a la hora de hablar sobre las canciones que está “harto” de cantar.

Teniendo en cuenta que en su último álbum tiene como objetivo celebrar sus 20 años de carrera profesional, David Bisbal ha mirado al pasado para hacer referencia a la canción que menos le gustaba a su madre de su repertorio. Esta no era otra que ‘Corazón latino’, un clásico entre los temas del artista que, sin embargo, ha terminado por prácticamente aborrecer: “Estaba un poco de acuerdo con ella. Tengo ya 44 años y es una letra que vas dejando de sentir”, ha comenzado explicando.

Pero lo cierto es que esta no es la única canción que en los últimos tiempos no ha representado a David en absoluto. El cantante ha asegurado que estuvo “más de diez años sin cantar ‘Bulería’”, pese a ser este uno de los mayores éxitos de su trayectoria. Aun así, sus seguidores no han olvidado sus inicios y así se lo han demostrado en sus últimos conciertos: “Cuando pasa mucho tiempo, 20 años, a la gente también le gusta recordar. Para mí ha sido una sorpresa cuando la he cantado y la gente se volvía loca”, ha admitido orgulloso, para después asegurar que nunca más iba a “dejar de cantar esta canción”.

David Bisbal, completamente entregado a sus fans

Teniendo en cuenta la gran acogida que están teniendo entre sus fans los temas de sus primeros discos, Bisbal ha confesado que ha dado un giro de 180 grados a sus actuaciones para centrarse en dar a su público lo que quiere: “Ave María, Corazón latino… Termino por todo lo alto”, ha zanjado entre risas, aunque en un primer momento pensó que tenía “un repertorio muy extenso y no hacía falta poner ‘Bulería’”.

Podría decirse que David se encuentra en uno de los momentos más bonitos de su vida. El cantante ha triunfado tanto a nivel laboral como personal de la mano de su compañera de vida, Rosanna Zanetti. Tanto es así, que lejos de estancar su carrera, Bisbal ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos para viralizarse en plataformas como TikTok, en la que recientemente se popularizaba su famoso vídeo pronunciando: “¿Dónde están los máquinas?”. Un clip que daba la vuelta al mundo y que hacía que el almeriense tuviera aún más seguidores si cabe, para los cuales el cantante es un ejemplo a seguir en todos los aspectos.