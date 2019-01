8 No tiene miedo y quiere demostrar su verdad

Así de claro habla el exchófer de Bisbal. “He estado asustado, pero no me pienso callar. Pienso seguir yendo con la verdad por delante y no tengo miedo a represalias (…) Mi familia está asustada. De hecho, mi hija ha estado sin ir al colegio y mi mujer también tiene depresión. Aunque no quieras, existe una paranoia. Me ha costado dormir estas dos semanas porque pienso que me van a matar o hacer algo a mi familia”.