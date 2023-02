David Bisbal, arropado por Rosanna Zanetti y su familia, en uno de los días más importantes de su carrera

Más de veinte años llevando por bandera su tierra. David Bisbal ha sido uno de los mejores embajadores de Almería y así lo ha gritado a los cuatro vientos en cada escenario al que se ha subido alrededor de todo el mundo. Este lunes 27 de febrero, cada gesto dedicado a su tierra se le ha devuelto al nombrarlo Hijo Predilecto de Almería, la máxima distinción otorgable. Un acto que ha tenido lugar en torno a las 12 horas de la mañana en el Auditorio Maestro Padilla de su ciudad natal y al que ha llegado arropado por su mujer, Rosanna Zanetti. El auditorio estaba abarrotado hasta los topes por diferentes miembros del ayuntamiento, clubes de fans, invitados y familiares del artista, quienes no se quisieron perder uno de los días más importantes para Bisbal de su carrera musical.

Un acto que ha estado presentado por la periodista y presentadora de los informativos Telecinco, Isabel Jiménez, que también presume de ser almeriense. Ha sido ella la primera en hacer hincapié en lo que para David significa su "tierra" y el orgullo que tiene al hablar de la misma. Tras las palabras de la periodista era el turno de María del Mar Vázquez Agüero, alcaldesa de Almería, antes de que Bisbal viviera el momento más álgido del acto: recibir la medalla y diploma que le acredita como Hijo Predilecto de Almería. Un instante repleto de emoción en el que su mujer, Rosanna Zanetti, y su madre, María del Mar, no podían esconder las lágrimas al sentirse tan orgullosos del artista.

David Bisbal no puede reprimir las lágrimas al recibir la máxima distinción otorgable de su Almería

Quien tampoco podía esconder el sentimiento que guardaba en esos instantes era David Bisbal, que no ha podido reprimir alguna que otra lágrima durante su discurso en el que ha recordado su infancia en Almería. "Recuerdo llegar del colegio y ver a mi madre en la habitación de costura, en la que dormía mi hermana María del Mar. Cuando no tenía tiempo para mandar sus trabajos me mandaba a mí a Marín Rosa. (...) ¿Cuántos habéis bebido del Cañillo? Mi madre siempre me regañaba y me decía que no bebiera de ese agua. He bebido agua de muchos países como Sierra Leona, y mi equipo siempre se ponía malo pero a mí no me pasaba nada. Será que esté inmunizado por beber del Cañillo", decía visiblemente emocionado.

Como hemos dicho anteriormente, en primera fila se encontraba Rosanna Zanetti y la madre del artista, quienes han entrado juntas al Auditorio. El almeriense ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su mujer, quien ha sido un gran apoyo para él durante sus últimos años sobre el escenario. "Mis hijos y Rosanna aman a Almería. Me encanta cuando a mi hija le sale el acento almeriense. Es mi sueño pero también el de mi familia. Os amo. Sois mi vida", le dedicaba mirando de manera directa a la modelo venezolana, quien aprovechaba para inmortalizar cada momento con su teléfono móvil.

El almeriense también será distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía

Como última sorpresa de la mañana, la Orquesta Joven Ciudad de Almería ha tocado una pieza especial compuesta por Michael Thomas que mezcla canciones almerienses con grandes éxitos de David Bisbal. Un momento musical que ha finalizado poniendo al artista en pie, mientras que el público le pidiera que cantara. Y así ha sido. Haciendo homenaje a su tierra, el cantante ha interpretado 'Almería, tierra noble'.

Un día que el almeriense nunca podrá olvidar pero todavía le quedan muchas emociones por vivir. Sin ir más lejos, este martes 28 de febrero también será distinguido como Hijo Predilecto junto a la artista Lola Flores, ella a título póstumo. También interpretará la nueva versión que ha lanzado del Himno de Andalucía con la que pondrá el broche de oro a la gala celebrada para conmemorar el Día de Andalucía.