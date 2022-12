Alba Carrillo y Jorge Pérez se han convertido en protagonistas indiscutibles de las tertulias de Mediaset. Todo a consecuencia de una pillada durante la fiesta de empresa de ‘Unicorn’, productora a la que pertenecía Sonsoles Ónega hasta el pasado verano. Ahora en la cadena rival, la presentadora no se ha resistido a lanzar un zasca dirigido a sus excompañeros con quienes compartió muchas horas frente a los focos en el Fresh de ‘Ya es Mediodía’.

El programa ‘Y ahora Sonsoles’ analizaba las repercusiones que pueden tener las cenas y comidas de empresa y daba algunos consejos a los espectadores. El comentario de la presentadora no se hacía esperar y era directo. La periodista dejaba claro que estaba al tanto de las cariñosas imágenes grabadas entre Alba Carrillo y Jorge Pérez. «Ojo, que las cenas de Navidad las carga el diablo o, mejor dicho, las graba el diablo», afirmaba. Cabe recordar que el viernes, 25 de noviembre, los excompañeros de Sonsoles Ónega fueron captados en actitud más que cariñosa durante la fiesta de Navidad de la productora. Unas imágenes que han hecho correr ríos de tinta.

Sonsoles Ónega se moja

Aunque Sonsoles Ónega no se ha pronunciado de forma explícita sobre los que fueran sus compañeros, sus palabras dejaban claro que estaba apuntando hacia ellos. Y es que entre los consejos más importantes que han dado en el programa es intentar no ligar con alguien del trabajo. La periodista añadía la siguiente puntualización. «Y si ligan que no haya móviles que lo graben porque ya sabemos lo que pasa», bromeaba. Y añadía: «¡Luego la tienes que ver el lunes!».

Está siendo un momento complicado para Jorge Pérez debido a esta mediática pillada. El Guardia Civil está intentando recuperar la confianza de su mujer, Alicia Peña, con quien es padre de cuatro hijos. Durante su única intervención televisiva en el programa ‘Fiesta’ se derrumbó por completo y no pudo evitar romper en lágrimas, además quiso abandonar su trabajo para regresar a casa. «Mi mujer está desbordada y es momento de que esté con ella. De que curemos esto juntos». También quiso pedirla disculpas de forma pública. «Mi mujer es un referente. Es más que una pareja y fallarla así. No quiero dar pena, me he equivocado y lo tengo que asumir, pero es duro. Le pido públicamente perdón porque no he sabido estar a la altura».