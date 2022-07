Anabel Pantoja se ha convertido en la nueva nominada de ‘Supervivientes’ junto a Nacho Palau. Una de las grandes defensoras de la colaboradora durante el reality ha sido, sin duda, Belén Esteban. La de Paracuellos ha entrado en directo en ‘Sálvame Deluxe’ para defender a capa y espada a su «gordi». No solo eso, también ha lanzado un dardo dirigido al ex de su amiga, Omar Sánchez.

«Sé que se me va a echar mucha gente encima que está todo el mundo con Omar», ha afirmado sobre el canario. Inmediatamente después ha subrayando lo siguiente: «Aquí el único que ha ganado dinero con la separación se llama Omar». Además, ha reflexionado sobre la historia de amor que ha comenzado la sobrina de Isabel Pantoja con Yulen Pereira. «Solo digo una cosa: ¡Qué injustos somos al criticar a Anabel! Cuando todos nos hemos equivocado en nuestra vida por alguna relación de amor».

El mensaje de Belén Esteban

«Anabel ha sido, que lo sé, porque la conozco, dramática, llorona… pero ha dado el cien por cien en todo. En pruebas, en compañerismo. A mí me ha hecho reír, me ha hecho llorar…». También ha entrado en un tema íntimo. «¿Qué os parece mal que Anabel Pantoja ha hecho una paja a Yulen? ¡Por favor que no ha matado a Manolete! Que se confunden muchas veces. ¡Quién sabe si su historia de amor con Yulen no le va a salir bien!», ha indicado exaltada durante su intervención telefónica.

Asimismo ha recordado que solo le compete a ella el momento vital que atraviesa. «He llorado, he sentido, me emocionado. Lo único que no ha hecho ha sido pescar. Desde aquí quiero decir a todo el mundo que le dé un voto de confianza». Belén Esteban ha recordado que no ha podido defender a su amiga tanto como le gustaría porque continúa recuperándose de la aparatosa caída que sufrió en el plató de ‘Sálvame’. «Solo entro para que todo el mundo salve a mi gordi. Yo conozco a Anabel como persona, yo a Yulen no le conozco. Solo entro para que se salve». Además, ha comparado a ambos nominados. «Yo he visto un detalle en Nacho Palau que no lo he visto en Anabel. En una prueba comió más que ninguno. Para mí eso vale mucho».

La historia de amor de Anabel Pantoja y Yulen Pereira ha dado mucho que hablar durante esta última edición de ‘Supervivientes’. Ambos están dispuestos a apostar por su romance una vez termine el reality. Para la andaluza ha supuesto un punto de inflexión en su vida. A principios de este año confirmó su ruptura con Omar Sánchez tan solo cuatro meses después de su mediática boda en la isla de La Graciosa. Habían estado juntos los últimos cuatro años.