Dani Rovira no ha podido evitar emocionarse al interactuar con Julia Otero, que le asegura que le ha encantado uno de sus últimos trabajos para Netflix.

Dani Rovira y Julia Otero se han convertido en los protagonistas de la actualidad después de que ambos hayan protagonizado una conversación pública a través de Twitter que ha conmovido a todos. Hace unos días, la periodista compartía con todos cómo se encontraba tras anunciar que padece cáncer. Lo hacía con un mensaje en el que aseguraba que estaba bien.

«¡Buenos días! No es fácil encontrar palabras que expresen la gratitud que siento ante todo el afecto que he recibido estas semanas. Personas públicas, anónimas, oyentes, amigos, colegas… Gracias a todos por empujar. Todo va bien», escribe la periodista muy agradecida con todo lo que está leyendo.

A raíz de este mensaje, Dani Rovira no dudó en mostrarle su apoyo y le escribió de manera concisa: «Todo nuestro cariño, Julia» y junto a su comentario de ánimo un emoticono en forma de corazón. Consciente de que el actor ha pasado por una situación complicada en cuanto a salud, la periodista ha querido contestarle.

Dani Rovira mandaba un mensaje de ánimo a Julia Otero

Julia Otero se dirigía a Dani con cariño: «Querido Dani: he visto ya #Odio en Netflix y no te puedo querer más. Entre negociación y negociación con San Pedro es la mejor terapia», le dedica. El actor no puede estar más orgulloso de que Julia haya visto su monólogo de esta plataforma de series y películas, ya que según las palabras de la periodista, le está ayudando para sobrellevar esta etapa de su vida.

Feliz, Dani Rovira le contestaba: «Qué grande eres, Julia. Que San Pedro espere sentado», dice rotundo y con signos significativos de que está muy ilusionado por las palabras de la periodista. Para estos momentos, la periodista cuenta con el apoyo incondicional de su marido y su hija, que no se han separado de ella ni un instante.

A Julia le ha ayudado mucho el monólogo de Dani en Netflix

Para Julia Otero está siendo fundamental durante estos días ver películas y series con toques de humor. Esto le ha llevado a ver el monólogo del actor. «Un especial de comedia delirante y sin filtros, Dani Rovira reflexiona en Málaga, su ciudad natal, sobre el odio absurdo del ser humano», explica así la sinopsis de este documental en la conocida plataforma.

No está dando muchos detalles de cómo se encuentra

Julia Otero aseguraba hace unos días que todo iba bien, pero prefería ser concisa y no desvelar muchos más detalles sobre el momento que atraviesa desde su retiro temporal, donde sigue escuchando la radio, tal y como ella misma dijo al anunciar su enfermedad.

«Hola familia. Hola a todos. Después de una semana he llegado a la conclusión que tenía que compartir con mis oyentes la razón de mi ausencia. El martes pasado en un control rutinario llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron unos centímetros de unas células egoístas. La palabra cáncer da miedo pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días. No es fácil, pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues me estoy aplicando el cuento», comenzaba diciendo la periodista en directo en la radio.