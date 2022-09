Primero fue al futbolista Aubameyang, que sufrió un robo con violencia en su domicilio de Castelldefels, y ahora a Dani Carvajal intentan acceder a su casa ubicada en Boadilla del Monte, en Madrid. Este hecho salía a la luz en la mañana de este jueves 1 de septiembre y, afortunadamente, todo ha quedado en un susto. Ni siquiera los dos ladrones, que fueron vistos entrando al jardín del jugador del Real Madrid encapuchados, pudieron acceder a la vivienda debido a las excelentes medidas de seguridad que el joven tenía contratadas. Un susto que llega tan solo dos meses después de contraer matrimonio con su ya mujer, Daphne Cañizares, en una boda que reunió a parte de la plantilla del equipo de Florentino Pérez. El futbolista ha querido contar todos los detalles de este suceso, que ha quedado tan solo en un gran susto. Puedes verlo en el siguiente vídeo.

Vídeo: Europa Press

Dani Carvajal ha respondido a las preguntas de la prensa y ha contado cómo ha sucedido el intento de robo en su casa, muy cerca de la capital madrileña. «Intentaron acceder a la vivienda y no lo consiguieron por el sistema de seguridad, fue un susto grande, gracias a que no estábamos en casa. Ahora lo que tenemos que hacer es extremar las preocupaciones y ojalá que no vuelva a pasar», ha comenzado diciendo a los medios que ha recibido a las puertas de su domicilio. A pesar del intento, los ladrones no pudieron acceder a la vivienda: «Estuvieron observando un poco por donde pudieron acceder y el sistema de seguridad, esperemos que quede en un susto», cuenta.

El jugador del Real Madrid asegura que es «la primera vez que le pasa esto» y espera que también sea la última. Carvajal ha llamado a los servicios de Emergencias y son las fuerzas de seguridad quienes están al cargo de lo ocurrido. «Está la investigación en manos de la Guardia Civil y ojalá nos den soluciones y puedan encontrarles lo antes posible», añade el futbolista. El reportero ha querido saber cómo se encuentra él y su familia y si se sienten inseguros en su propia casa. Una pregunta a la que él mismo ha respondido: «Somos un objetivo fácil, saben cuando jugamos y sobre todo por la seguridad de nuestras familias, es lo que más nos inquieta», ha dicho visiblemente preocupado.

¿Qué fue lo que ocurrió en la casa de Dani Carvajal?

Todo sucedió en la noche del lunes al martes, unas horas en las que Carvajal no se encontraba en su residencia. Fue durante las 2 de la madrugada cuando la empresa que gestiona las alarmas en casa de Carvajal detectó a estos intrusos, quienes llamaron a Carvajal y él posteriormente a sus empleados del hogar. Les pidió que comprobaron si había alguien merodeando por la zona y se llamó a la Guardia Civil, así como al servicio de seguridad de su urbanización.