Este viernes, el Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Dani Alves. El futbolista brasileño era detenido a primera hora de esta mañana tras declarar por una presunta agresión sexual en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts, en Barcelona. Pasadas las 10 horas de la mañana, el exjugador del FC Barcelona abandonaba las independencias en un vehículo policial y era arrestado. La patrulla lo llevó hasta la Ciutat de la Justicia de Barcelona donde pasó a disposición judicial y la jueza decretó su ingreso en prisión provisional, tal como habían solicitado la fiscalía y la acusación particular, en representación de la víctima.

Han sido varios los detalles que han trascendido del juicio contra Dani Alves por presunta violación. Unos hechos que habrían ocurrido, presuntamente, la noche del 30 de diciembre en la discoteca Sutton. La primera en declarar ante la jueza ha sido la denunciante, quien ha ratificado en su totalidad la denuncia impuesta. Posteriormente, el brasileño ha sido trasladado desde los calabazos hasta la sala del juzgado para ser interrogado por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona, que abrió diligencias a raíz de una comunicación de Hospital Clínic, centro en el que fue asistida la víctima. Durante la declaración, Alves ha negado la agresión sexual

Dani Alves ha declarado por la presunta violación

Tras terminar la declaración, Dani Alves regresó a los calabozos judiciales a la espera de la decisión de la jueza. Finalmente, la magistrada acordó su encarcelamiento, dando así credibilidad absoluta a la víctima. La juega no solo ha tenido en cuenta la credibilidad de la víctima, sino también sus palabras han sido corroboradas por otras diligencias de investigación, tales como los informes forenses, huellas dactilares, cámaras de seguridad y declaraciones del personal de la discoteca.

Según adelanta ‘El Periódico’, medio que ha tenido acceso a fuentes cercanas al juicio, el que fuera jugador del FC Barcelona entró en contradicciones durante los interrogatorios que tuvieron lugar en la sala del juzgado y en la comisaría de los Mossos. En un primer momento, Dani Alves negó cualquier encuentro con la joven en un vídeo enviado en Antena 3. Sin embargo, en esta ocasión ha asegurado que las relaciones sexuales fueron consentidas.

La mujer del futbolista le ha mostrado su apoyo públicamente

Quien ha salido en su defensa ha sido su mujer, Joana Sanz. A pesar de verse envuelta en este revuelo mediático, no ha dudado en defender a su pareja. La modelo ha utilizado sus redes sociales para apoyar a su marido, quien atraviesa uno de los peores momentos. «Together» (juntos), dice la maniquí junto a una imagen en la que se pueden ver sus manos entrelazadas. De este modo, le recuerda que está ahí y que cree por completo su versión, a través de la que niega conocer a la chica denunciante.

Tanto es así que en los días previos aseguró que sabía perfectamente quién era su marido: «Sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy«. «Gracias por tantos mensajes de apoyo y muestras de cariño. Me he sentido muy arropada en este negro comienzo de año. Volveré como el ave Fénix», dice la joven canaria.