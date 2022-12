Carmen Tello y Curro Romero se han dado su segundo ‘sí, quiero’, una boda profundamente esperada por los protagonistas. Por fin, han podido contraer matrimonio por la iglesia y lo han hecho rodeados de sus seres más queridos, siendo tan solo 30 invitados los afortunados de asistir a este enlace. Por primera vez, en SEMANA podrás ver fotografías exclusivas de su gran día, de la ceremonia, de sus invitados así como del ágape del que disfrutaron para celebrar un día tan importante, imágenes muy especiales que hasta ahora no habían visto la luz. Reportaje inédito que se publica desde este miércoles, por lo que si corres a tu kiosco podrás acceder a estas instantáneas desde ahora.

Además en este medio hemos hablado con Carmen Tello, quien muy emocionada nos explica cómo se siente tras haber cumplido su sueño. Está pletórica y por ello ha querido reunir a sus más íntimos, cita a la que no han faltado rostros conocidos como Alfonso Díez, a quien no se veía en los medios de comunicación desde hacía tiempo. No se han querido perder esta boda destacadas personalidades del mundo de la política, del periodismo y la sociedad sevillana, quienes han posado junto a los novios muy sonrientes tanto a la entrada como a la salida al convite. También los hijos de Carmen y amigos que se han convertido en familia para ellos.

Esta boda íntima se ha celebrado el fin de semana en Sevilla, donde viven Curro Romero y Carmen Tello desde hace años. Allí han querido pasar por el altar por segunda vez, siendo SEMANA el medio que te muestra imágenes de una boda que habían mantenido en secreto durante los días previos. Aunque llevaban muchos años esperando a poder hacerlo, no ha sido hasta 2022 cuando han tenido opción de hacerlo, ya que Curro no tenía la opción de casarse por la iglesia al no tener la nulidad eclesiástica. Ella con 67 años y él con 89 celebran así su historia de amor, al igual que haber sido capaces de haber superado cada escollo en su camino.

No te pierdas las fotografías exclusivas, que solo puedes ver en este medio, imágenes que demuestran que Carmen fue profundamente feliz aquel día. Eligió como padrino a alguien muy importante para ella y tanto él como solo unos privilegiados fueron testigos de una boda que llevaban décadas deseando realizar. No ha sido fácil, lo que, sin ninguna duda, multiplica la emoción de los recién casados ante la iglesia. ¿El lugar elegido? La Casa Pilatos de Sevilla, donde han formalizado su matrimonio ante los ojos de Dios, un proceso que iniciaron hace más de un año y que sirve para poner el broche de oro a más de 28 años juntos.

Te mostramos el look al completo elegido por Carmen Tello, quien apostó por el color rosa, gama que le sentaba de maravilla. Además, recordamos la primera boda de Curro, que se caso con Concha Márquez Piquer en un enlace sobre el que desempolvamos algunas imágenes.

Cabe señalar que este último año ha sido especialmente duro para la pareja. Carmen perdió a su madre, María del Carmen Barbadillo, que falleció a los 94 años, razón por la que tuvieron que aplazar esta boda religiosa que acaba de oficiarse.