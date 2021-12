La noticia del inesperado embarazo de María José Campanario ha sorprendido a muchos. La odontóloga y Jesulín de Ubrique han anunciado que esperan su tercer hijo en común para el próximo año. Después de casi dos décadas juntos y tras dos hijos en común, Andrea y Jesús, la pareja se lanza de nuevo a la aventura de la paternidad. Una experiencia que ya conocen bien, pero que les pilla en una etapa distinta de sus vidas, en plena madurez.

El tercer hijo de la pareja llegara al mundo dos semana antes de su aniversario de boda

El nuevo bebé del matrimonio va a llegar en un momento muy especial para ellos, justo 15 días antes de que cumplan sus dos décadas juntos. El retoño nacerá «dos semanas antes de nuestro 20 aniversario de boda», tal y como ha señalado el torero a ‘Hola’. Mucho ha llovido desde que se conocieron, se dieron el ‘sí, quiero’ y se han convertido en la familia unida que son ahora. En todo este tiempo les ha tocado hacer frente a todo tipo de adversidades: desde los años de retirada del diestro a la dolorosa enfermedad de la catalana -que padece fibromialgia– o las largas disputas mediáticas de ambos con Belén Esteban en televisión.

«Todo lo que ha pasado en nuestras vidas y seguimos juntos», ha admitido el matador de toros. Este nuevo hijo que viene en camino supone, por un lado, la consolidación de un amor que ha sobrevivido a todo tipo de contratiempos. Por otro lado, les da regala nuevas ilusiones cuando no imaginaban que serían padres de nuevo. Serán papás por tercera vez en el ecuador de sus vidas, y sabiendo perfectamente lo que es la experiencia de la paternidad.

María José Campanario ha confesado que ya empieza a tener una incipiente barriguita. Los dos están encantados con la llegada de este nuevo bebé, que ha sido una verdadera sorpresa en sus vidas. «Quién me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre, con mi Andrea de 22, mi Julia de 18 y mi chico de 14”, ha dicho el torero a la citada revista. Tan poco se lo esperaban, que ella se percató de su estado de gestación después de varios días notando síntomas. «Llevaba tiempo muy sensible, especialmente a los olores, pero claro, no me lo podía imaginar… Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo», ha explicado.

El bebé nacerá dentro de seis meses

Aún no conocen el sexo del bebé, cuya carita podrán ver dentro de seis meses. De momento, todo va viento en popa. Las ecografías están saliendo bien y por eso se muestran optimistas. Campanario con 42 años y Janeiro con 47, inician una nueva etapa en su vida.