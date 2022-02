Este miércoles, Kiko Rivera, cumple 38 años. Una fecha señalada que se produce en un momento muy delicado. Tras estallar públicamente contra Chabelita Pantoja, su familia e incluso muchos de sus seguidores le han dado la espalda. El Dj atraviesa horas bajas desde que desvelara episodios íntimos de la vida de su hermana y confesara incluso que la ha agredido físicamente.

Tras la tormenta que provocaron sus declaraciones, (entre ellas, dijo: «Pegué a mi hermana una vez, cuando intentó cortarse las venas»), el músico ha pedido disculpas públicamente y se ha refugiado en su mujer, Irene Rosales, que es la única persona de su círculo más cercano en darle su apoyo incondicional. A pesar del chaparrón que sigue cayendo sobre la figura de su marido, la que fuera colaboradora ha querido animarlo y le ha organizado una fiesta en la casa que comparten en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta.

«Fiesta sorpresa en casa organizada por mi mujer», dice Kiko en su perfil oficial de Intagram. «No hay nada mejor que rodearte de amigos en el día de tu cumpleaños. 38 pa ser exactos. Camino a los 40 iuuuuuu», concluye su post. En él posa en la fachada de su casa rodeado de globos con los números «3» y «8», por su 38 aniversario.

Lo cierto es que horas antes, Irene ya había dado muestras de su amor hacia su pareja enviándole una tierna felicitación por su aniversario. «Feliz cumpleaños mi vida. 8 cumpleaños a tu lado y seguimos sumando, seguimos aprendiendo juntos, luchando y queriéndonos. Prometo estar siempre a tu lado, ayudarte y quererte. Solo le pido a la vida que nos dé mucha salud, que disfrutemos de la vida y de nuestros hijos, porque eres el mejor papá que pueden tener. Gracias siempre por todo mi vida. Feliz cumpleaños, feliz vida. Te amo siempre ♥️ @riverakiko«, ha escrito Irene junto a una foto de ella y su marido abrazados en una piscina.

La de Irene es la única felicitación importante que ha recibido Kiko. Al menos, de su círculo más íntimo. En este cumpleaños empañado de amargura no ha habido rastro alguno de comentarios de su hermana Chabelita, ni de su prima Anabel Pantoja, tampoco de su cuñado Asraf…. Y mucho menos de su madre, Isabel Pantoja, quien se ha negado a felicitarlo. Sí han tenido palabras para él su club de fans y numerosos amigos; entre ellos, rostros conocidos como Luis Rollán, Amor Romeira o Manuel Cortés Bollo, hijo de Raquel Bollo, con quien mantiene una estrecha amistad.

Ha sido el hijo de Raquel Bollo y el desaparecido Chiquetete quien ha arrojado algunos detalles sobre la fiesta de cumpleaños íntima de Kiko Rivera. «A veces la gente se equivoca. Yo no soy quien lo tiene que valorar», ha admitido el artista. «Yo siempre estoy en las buenas y en las malas», recordaba, sin querer entrar en detalles sobre la cruda guerra familiar que separa cada vez más a Kiko de los miembros de su clan.

Mientras Kiko se reunía con su mujer y sus hijas en su domicilio, Chabelita se debate aún sobre lo que piensa hacer en el futuro ante las explosivas palabras de su hermano. «Yo he podido hablar con mi abogado, se puede demandar, pero quiero que me explique todo si es que al final tomo la decisión de demandar a mi hermano. Necesito coger más información de todo lo que conlleva, de las consecuencias… No sería una querella. He hablado con mi abogado pero no es una decisión fácil para mí. La primera vez me lo planteé, me dijeron que no lo hiciese… siempre pienso que va a cambiar, creo que esta vez se ha pasado. Lo he notado por mí, porque lo he pasado mal», ha explicado sobre la posibilidad de tomar acciones legales contra Kiko.

Chabelita: «Que le haga caso a su psiquiatra y que se aleje de nosotros»

La joven se ha pronunciado también sobre su cuñada. No entiende que no haya recriminado a Kiko públicamente por el error que ha cometido al destapar episodios confidenciales de su pasado. «Se me remueve todo cuando veo a Irene Rosales preparando todo por el cumpleaños de mi hermano. Creo que no le hace bien defender a su marido. A Irene no la culpabilizo de nada, pero que públicamente no diga nada… eché en falta que dijera algo hacia mí, que soy la perjudicada. En otras ocasiones se lo ha dicho. Me da igual lo que haga Irene, lo que me importa lo que haga mi hermano. Defraudada sí estoy con Irene. Yo no fui al desfile de Raquel Bollo, que también estaba invitada, porque estaba fatal», ha sentenciado.

Sobre la fiesta de cumpleaños de Kiko, Isa se ha mostrado tajante: «Él no nos quiere, quiere estar con su familia y eso lo respeto. Que le haga caso a su psiquiatra y que se aleje de nosotros… Ahora mismo no me sale coger el teléfono y felicitarle».

