El pasado sábado, Vania Millán y Julián Bayón ponían el broche de oro a su relación y se daban en «sí, quiero» en una boda de cuento de hadas que no quiso perderse su gran amiga Pilar Rubio. Una semana después del enlace, todas las miradas están puestas sobre su exmarido, René Ramos, y Lorena Gómez y la posibilidad que hay de que ellos también pasen por el altar. La pareja está completamente consolidada y el hermano de Sergio Ramos no dudó en bromear públicamente con una posible boda con la cantante en plena pandemia.

René Ramos y Lorena Gómez han ido consolidando su relación a lo largo de estos tres años y han querido hacer partícipe a todos sus seguidores a través de las redes sociales de todos los pasos que iban dando. Con la boda de Vania Millán tan reciente, ahora la presión está sobre el hermano de Sergio Ramos y la cantante puesto que los rumores sobre un posible enlace se incrementaron después de que ambos bromearan públicamente sobre el asunto. En concreto, el manager consideró gracioso preguntarle por Instagram a la ganadora de ‘OT 2006’ si quería casarse con él. «Siento ganas de pedirle matrimonio a mi pareja. ¿Me espero mejor a que acabe el confinamiento?«, escribía de forma anónima. Ella, que podía ver quién mandaba la pregunta, no dudó en contestar: «Me da a mí que te va a decir que sí… Ya sabes que le encantan esas sorpresas. Yo de ti no me esperaría…».

De esta clara declaración de intenciones no se ha vuelto a saber nada, pero Lorena Gómez llegó a publicar recientemente una fotografía en sus redes sociales en las que aparecía mirando vestidos de novia. «¡Uf, qué ganas!», escribía sin desvelar si se trataba de su propio enlace. Ahora, después de que Vania Millán, quien estuviera casada con René Ramos hace unos años, haya dado el paso definitivo en su relación, habrá que esperar a que la pareja decida poner también el broche de oro a su relación.

El motivo de la ausencia de Sergio Ramos en la boda de Vania Millán

Vania Millán y Julián Bayón se dieron el «sí, quiero» el pasado sábado 4 de junio en la iglesia de San José, situada en la madrileña calle de Alcalá. Una ceremonia preciosa en la que no podía faltar Pilar Rubio. Eso sí, la presentadora acudía sola, sin la presencia de Sergio Ramos. El hermano del jugador, René Ramos, mantuvo una relación de 12 años con la modelo, hasta que tomaron la decisión de tomar caminos por separado. Aunque la amistad entre la empresaria y la colaboradora de ‘El hormiguero’ siguió adelante. El que fuera capitán del Real Madrid no asistió a la boda para respetar así a su hermano y a su pareja, Lorena Gómez.