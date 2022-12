Esta mañana en El programa de Ana Rosa se ha vivido un momento histórico. Jorge Javier y la que fuese su jefa, frente a frente. “Cuando quieras me vengo a colaborar ahora que me están quitando horas”, decía un Jorge muy divertido. A lo que Ana Rosa le respondía tajante: “Perdona, ya viniste aquí y nos abandonaste. Claro, ahora te interesa…”. Después de todos los desencuentros y de la guerra abierta que han mantenido sus productoras durante mucho tiempo, el presentador acudía a territorio enemigo. Lo hacía con la excusa de presentar su nueva novela, de la que al final ha podido hablar poco. “¿Me habéis traído de cebo?”, comenzaba diciendo un Jorge Javier muy guasón cuando comprobaba que el programa no le daba el protagonismo que él esperaba.

El rictus de Ana Rosa con su invitado ya en el sofá, cambiaba de inmediato: “Vamos a empezar a dejar las cosas claras. Yo no te he traído, tú has venido”, lanzándole una pulla más que evidente. “Yo te dije que iba a venir por navidad porque es la época donde se vende más libros. Te dejé la última porque tú eres la que más me vende”, replicó con sorna Jorge. “El último te he dejado yo a ti, que hoy me cojo vacaciones”, confesaba una Ana Rosa muy sincera, justo antes de que diesen paso a la publicidad.

Durante el transcurso del programa, el presentador ya no ha podido aguantar más y ha espetado en voz alta: “Oye no le deis mucha bola al funeral, que vengo a hablar de mi libro”, refiriéndose al tema que había decidido el programa que debían comentar. Un zasca que la propia Ana Rosa aprovechada para lanzarle otro al programa vespertino que conduce el de Badalona: “Tiene razón Jorge, eh. Que ayer por la tarde estuvieron una hora y media hablando de lo mismo”. “Es bonita la portada, eh”, dejaba caer el propio Jorge para romper el hielo. Pero tampoco le sirvió de mucho, y es que eso también le sirvió a AR para usarlo en su contra: “Bueno, está un poquito retocada la foto, ¿no?” mientras estallaban en una cargajada conjunta.

“Lo que no se puede es vivir amargado porque no hay derecho”, decía Ana Rosa, hablando por fin de ‘Antes del olvido’. “Hay momentos en los que uno tiene que estar triste y no pasa nada. No podemos ser tampoco una feria”, le replicaba Vázquez. Mientras la periodista se apresuraba a cortarle: “Sí, uno tiene derecho a sufrir y quejarse, pero los que no tenemos derecho somos nosotros que al final somos unos afortunados”. “Cuidado con ese planteamiento porque es muy dañino y tramposo”, decía un Jorge Javier cada vez más contrariado.

“Uno tiene derecho a la tristeza pero tiene la obligación de ser feliz y hacer felices a los que están a su alrededor”, defendía Quintana. Una afirmación que ha despertado del todo el desacuerdo del presentador: “Eso es un horror, no comparto absolutamente nada, no hay nada que nos haya llevado más a la frustración que la obligación de ser feliz. No podemos con ese listón tan alto. No tenemos nada que ver”.