La llegada de la nueva pareja a ‘La isla de las tentaciones 2’ ha sido muy criticada, ya que para muchos no pegan entre ellos ni tampoco en el programa.

‘La isla de las tentaciones 2’ ha vuelto a sorprendernos con una nueva entrega de lo más movidita. A todas las polémicas se ha sumado la llegada de una nueva pareja, que sustituye a Penélope de Montequinto y Ángel, que decidieron volver a España tras una hoguera de confrontación, en la que aseguraron que se iban a casar y a tener un hijo. Después del triunfo del amor de esta pareja de Sevilla, ha llegado a ‘La isla de las tentaciones 2’ una nueva pareja para sustituirlos.

Y los nuevos inquilinos de Casa Playa y Casa Montaña, respectivamente, son Patricia y Alejandro Livi. Una pareja que ha recibido muchas críticas en las redes sociales. Y es que para muchos, no pegan entre ellos y tampoco en este reality. «No pegan en la casa nada 😂», «¿Qué broma de pareja es esta?», «No pegan nada en este programa», «Parecen sacados de una telenovela», «Estos no pegan ni con cola», «No me creo a estos! No son pareja… nos estáis engañando», «Estos son la decepción de la edición? Porque vaya pareja, no vale ni uno de los dos», «Abuelitoooo dimeeee tuuuuu! 😂 Me huele a cuernos otra vez Jajajaja, esta pareja no cuadra nada!», «Madre mía Alessandro, cuánto has perdido con los años 😱», «, han comentado algunos seguidores del programa.

Aunque también han recibido algunos comentarios positivos, como una seguidora del programa, que asegura que es una pareja normal y que se agradece: «Al fin una pareja con físico más normal!!! Porque todos los que entran tienen un físico espectacular y la verdad es que todo el mundo tiene el mismo derecho porque vaya en qué sociedad más superficial vivimos, deberían de entrar un poquito de todo entre parejas y tentadores…», expone.

Aunque aseguran estar en un buen momento, Patricia confesaba que al principio de su relación con Alessandro cometió una infidelidad: «Sabes que al principio aparecieron terceras personas, al final supimos escogernos. Nos dimos cuenta de que queríamos estar juntos por encima de todo», empezaba diciendo Patricia.

«Al principio de la relación yo cometí una infidelidad. Conseguí que Aless me perdonara, fuimos capaces de superar esa etapa y aquí estamos», terminaba diciendo ella. Alessandro, que saltó a la fama por su paso por ‘Gran Hermano’ decía: «A día de hoy estamos súper bien, entramos a vivir esta experiencia, no a avivar ninguna llama o para salvar nuestra relación, sino para reforzarla y seguir estando juntos», decía él.

«Quiero reforzar mi confianza con ella y dar un paso más, irme a vivir con ella. Estar separados un tiempo creo que nos puede venir muy bien para conocernos todavía mejor y de ahí decidir nuestro futuro», asegura Alessandro deseoso de que su paso por el programa solo pueda reforzar su relación. ¿Serán capaces de no caer en la tentación?

La pareja confía en que todo salga bien, aunque estarán separados. Y es que Alessandro tendrá que irse a vivir con los chicos y las solteras a Villa Montaña. Por su parte, Patricia, vivirá con las chicas y los solteros en Villa Playa. Estamos a la espera de saber cómo ha sido su llegada a las casas y ver cómo han recibido sus visitas.

«Ha sido un choque de realidad importante», decía Alessandro al ver a Sandra Barneda en la playa. «A principio de nuestra relación, que llevamos dos años conociéndonos, hubo una tercera persona de por medio», explicaba Alessandro. Sandra se interesaba por qué ocurrió: «Me pesa esa relación, pero no me arrepiento. Si pasó es porque tenía que suceder y poder haberlo superado, estamos más fuertes que nunca».

«Sé cómo es Aless, pero me da cosa que encuentre complicidad con otra chica. A mi me asustaba la fama de Aless. Soy muy celosa», dice Patricia sobre los comienzos con Alessandro. Sandra Barneda ha recordado la fama de ligón que tenía Alessandro tras su paso por ‘Gran Hermano’: «He sido muy ligón, he estado soltero muchos años, pero cuando he tenido parejas, he sido fiel».

Después de hacer su presentación, la pareja ha tenido unos momentos para despedirse. Rotos, no han parado de abrazarse y besarse, ya que desde ese momento, no volverán a reencontrarse hasta el final del programa. A partir de ahora empezarán a vivir la experiencia por separado y tendrán que poner a prueba su amor. ¿Conseguirán la pareja superar las tentaciones y volver a España juntos?