Kiko Rivera está viviendo sus horas más complicadas. Fue hace unas horas cuando anunció que se había contagiado de Covid-19, una enfermedad que se le ha presentado con todos los síntomas. Tanto es así que ha estado un día completo tumbado en un sofá hasta que se encontrara mejor. Y eso es lo que ha ocurrido este miércoles. El hijo de Isabel Pantoja se ha empezado a recuperar y no ha dudado en retomar sus compromisos profesionales desde el ordenador de su casa.

Kiko Rivera asegura que cumplirá este viernes con un compromiso

El dj ya se atreve a decir que estará presente este fin de semana en Ourense, donde tiene un compromiso profesional. «Muy malo tengo que estar para no ir», ha declarado. «Por cierto, este viernes estoy en Ourense. Tengo que estar muy malo para no ir, así que estad tranquilos, porque la fiesta se va a dar», ha continuado diciendo sobre los compromisos que tiene cerrados y que espera poder cumplir.

Sin embargo, esta decisión ha sido de lo más criticada. Y es que aunque ya no hay protocolos de cuarentena, sería un acto de responsabilidad no cumplir con ningún compromiso profesional que conlleva reunir a mucha gente hasta que un test no presente el resultado negativo.

Le llevará a reunirse con muchos fans

«Parece ser que hoy me encuentro un poquito mejor. Es la primera vez que me levanto desde ayer. Sigo sin salir de mi cuarto y nada, a ver cómo pasa el día de hoy. Qué rachita más mala, mi alma, qué rachita más mala», ha empezado diciendo desde su despacho, en el que está aislado del resto de su familia.

Se encuentra mucho mejor, por lo que no se lo ha pensado y se ha sentado en la mesa de su despacho para trabajar como youtuber: «Yo creo que si sigo así de bien, tocará consumir un poco de Youtube, Twitch, ver alguna que otra peliculita, ver mi serie… Eso es lo que me espera a no ser que me empiece a encontrar mal. De momento estoy mejor».

Contagiado de coronavirus tras un fin de semana con amigos

Kiko Rivera ha pasado un fin de semana de lo más increíble, pero ahora está sufriendo las consecuencias. Y es que ha empezado a notar malestar, lo que le ha llevado a hacerse una prueba de Covid-19. Y sí, ha dado positivo. El dj está intentando descansar en el sofá de casa mientras se recupera de esta enfermedad. «Comenzamos el día estupendamente. Positivo en Covid», escribía con el resultado del test que se ha hecho. El dj quiso expresar cómo está pasando este delicado momento de salud: «Además, con todos los síntomas posibles. Ojú, qué malito estoy», terminaba escribiendo sobre la imagen del test que se ha hecho. El resultado le da claramente como enfermo de covid, ya que se pueden ver perfectamente las dos líneas rojas.