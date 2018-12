Ahora le ha tocado a ella; Cristina Rodríguez, la diseñadora y estilista de Cámbiame ha sido la última famosa en nuestro país en dar el paso y denunciar, que ella también fue víctima de acoso sexual en varias ocasiones. En la presentación de su libro ‘De mujer a mujer’ ha contado que fue víctima de acoso sexual en varias ocasiones y por varios hombres.

Por un profesor, en la calle, por sus ex parejas: “He vivido tantas situaciones desagradables…”

“Cuando estudiaba Moda, hubo un día en el que me probaba unos bañadores y un profesor se propasó conmigo. Me tocó”

“Yo iba caminando por la calle con una amiga, pasó un chico con una bicicleta y me tocó las tetas”

Desde que el pasado 5 de octubre saliera a la luz que el productor cinematográfico Harvey Winstein fuera acusado de ser un depredador sexual, muchas mujeres han roto su silencio y contado públicamente los abusos sexuales a los que fueron sometidas en sus trabajos por sus jefes o compañeros. Esto provocó el movimiento de denuncia #MeToo (#AMiTambién).

Felizmente casada con Raúl García Gil

Su marido, el director de Fiat España, Raúl García Gil: “Es muy divertido, pero muy pudoroso. Es un directivo, pero no tengo que hacerme la guay ni la intelectual. Nunca me he sentido más libre que con él. Cuando estoy enfermita me da masajes de la cabeza a los pies. Y luego follamos, claro”.

Más contenido .....