Cuando nos encontramos en plena cuenta atrás para las Campanadas de 2022, Cristina Pedroche está nerviosa y con muchas ganas de enseñar al público el vestido que llevará la próxima Nochevieja. Lo cierto es que ya reveló nuevos detalles sobre su diseño en el plató de ‘El Hormiguero’. Allí reveló que en su traje han participado casi 100 personas y que, además, lucirá body painting. Este martes ha facilitado nuevos datos de la sorpresa que tiene deparada a los espectadores de Antena 3 el próximo 31 de diciembre. Este martes, durante su visita a ‘Pasapalabra‘, la presentadora ha confesado: «Me gusta que el vestido llegue, que te toque. Este año es el año del mensaje. Es el año que me gustaría que hubiese un poco de lagrimita. Toca lagrimita, creo que la gente va a llorar. Lo pienso y me emociono muchísimo».

Pedroche lleva un año entero preparando su puesta en escena para las campanadas 2022. Concretamente, «desde enero del año pasado». Y ya está trabajando incluso en el del año que viene: «Ya tengo el del año que viene, que es el décimo aniversario. Y tengo que hacer algo grande también».

«Me gusta que no se me olvide lo importante que es despedir el año con todos los españoles», reconoce Cristina Pedroche

El vestido de esta Nochevieja, destaca, «lo tengo guardadito y cerca». Porque para ella es importante recordar el esmero que pone en casa diseño. «Tengo muy cerca son los de los otros años… Los de otros años me gusta acercarme, verlos, tocarlos, sentir las emociones que sentí esos días para que no se me olvide lo importante que es despedir el año con todos los españoles. De verdad que no puedo estar más agradecida. Gracias», ha destacado en el programa que presenta Roberto Leal.

Fue la semana pasada cuando Cristina Pedroche adelantó un sinfín de datos sobre el diseño que llevará en las próximas Campanadas. Al parecer la veremos presumir, un año más de su escultural silueta gracias al body painting que llevará en la piel de su cuerpo. Asimismo, llevará una capa en la que han puesto su granito de arena casi un centenar de personas.

«Han estado involucradas 100 personas en este vestido», ha explicado Cristina Pedroche

«Hemos ido diciendo ya que vuelven las transparencias, no tienen nada que ver con otros años. Han estado involucradas casi 100 personas en este vestido. Es el año en que más personas saben cómo es el vestido. Hay algunas que han puesto un trocito y no han visto la idea terminada», contaba en el programa de Pablo Motos. «Estoy orgullosa de mi cuerpo, me lo curro mucho. Estoy muy bien. Tengo 34 años y me veo bien siempre. Me gusto, me quiero y me caigo bien. He trabajado en ello para caerme bien… A la gente le molesta que una persona hable de sí misma como que se gusta. Hay mucha gente que no le gusta estar sola o que no le gusta meditar porque se escucha y te tienes que escucharte para entenderte».

«Siempre llevo una capa. La capa a lo mejor la han hecho esas 100 personas. Igual hay cosas unidas, hay cosas cosidas…», apuntaba. «A lo mejor desde la capa se ve un poco… Hay mucha poesía, mucho concepto. Creo que va a gustar porque hay un concepto y un fondo. Hay una parte muy arte y una parte muy sexy. ¡Pero es que yo soy sexy!».