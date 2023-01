Otro 31 de diciembre más, Cristina Pedroche se enfrentó a su noche más esperada frente a unas nuevas Campanadas. Este año todavía más si especial si cabe, ya que lo hizo embarazada de su primer hijo en común con Dabiz Muñoz. La colaboradora de televisión arrasó en audiencias al conseguir que más de seis millones de espectadores se comieran las uvas con ella y con Alberto Chicote. Unas Campanadas que eligió dar vestida de paloma de la paz, dando así un mensaje a favor de todos los refugiados. Ahora, la presentadora se ha sentado de nuevo en el plató de ‘Zapeando’, programa en el que colabora y ha hablado largo y tendido tanto de las Campanadas como de su embarazo.

La presentadora ha respondido a las preguntas de sus compañeros de televisión. A pesar de que han querido saber si este año, con su embarazo, tenía los sentimientos más a flor de piel, ha revelado que «la emoción es la misma». Cristina Pedroche ha hablado entonces sobre su embarazo. Muy emocionada ha asegurado que «la cosa es que estoy todavía adaptándome a mi nuevo cuerpo y a los cambios que van a venir. Entonces no sabía yo si estaba bien colocada la paloma, si la braga se me había bajado o se me había subido. Ahora mismo tengo aquí cosas (dice haciendo gestos en torno a su vientre) que están pasando y que no lo controlo. Lo primero que hice fue mirar que estuviera todo en su sitio.

La presentadora revela por qué eligió ir vestida de paloma de la paz

Cristina Pedroche asegura que eligió ir vestida de paloma de la paz para transmitir, de la mano de ACNUR, la situación de los más de 100 millones de refugiados que han abandonado sus hogares en todo el mundo. «Esa noche tengo muchas miradas puestas y ojalá pudiera cumplir todos los deseos de los refugiados pero como no puedo, al menos lo que sí puedo es darles voz. Entonces como esa noche tengo el mayor altavoz que se pueda tener, pues si pudiera tocar los corazones de la gente, eso que nos llevamos», dice.

Cristina Pedroche ha dado los detalles de cómo es su tarde en la Puerta del Sol

También ha hablado del proceso desde que llega a la Puerta del Sol hasta que se marcha tras vivir su noche repleta de emoción: «Yo llego a Sol sobre las 5 y media de la tarde. Ensayamos, maquillaje, peluquería… y luego en realidad no salimos tarde porque enseguida se pusieron a limpiar la plaza y enseguida ya no hay gente. En torno a la 1 y poco estaba ya cenando en casa«, ha confesado. Sin lugar a dudas, estas navidades han sido muy especiales para Cristina Pedroche, que no ha podido evitar enfrentarse de nuevo a la polémica en torno a su vestido de las Campanadas.

Su estilista, Josie, ha querido defenderse tanto a él como a ella y todo el equipo creativo que está detrás del vestido de Cristina Pedroche. «Es una capa increíble, que quedará para la posteridad y que está cargada de humanidad. La alegoría que yo planteé es un deseo universal y personal, la verdad es que es lo queríamos. Queríamos una escultura que simbolizara la paz», comenzaba diciendo en ‘Espejo Público’. «Queríamos esto, si comparas las Campanadas de otras cadenas, nadie ha tenido mensajes de este tipo. Este año necesitábamos hacer esto, la verdad. No puedo aburrirme ni aburrir en ningún momento y llevo ocho años haciendo esto», contaba.