Tras muchas dudas y agobios, Cristina Pedroche ha confirmado que finalmente sí presentará las Campanadas 2021, enfrentándose a su reto más difícil

Sin lugar a dudas, es uno de los momentos más especiales de la presentadora. Como cada año por estas fechas, Cristina Pedroche comienza a trabajar con mucho esfuerzo en lo que es cada año un nuevo reto: el de presentar las Campanadas desde la Puerta de Sol de Madrid. Aún sin conocer cómo serán las de este 2020 y cómo se dará la bienvenida al 2021, Cristina Pedroche ha tenido muchas dudas de si participar o no en este proyecto tan ilusionante. El hecho de que España esté viviendo una delicada situación debido a la pandemia provovacada al coronavirus, ha hecho que Cristina Pedroche piense claramente si debe hacerlo o no. Tras varios días de estudiar la situación, la presentadora ha confirmado que dará las Campanadas.

Cristina Pedroche ha confirmado que finalmente sí que dará las Campanadas desde la Puerta del Sol. La colaboradora de ‘Zapeando’ quiere ayudar a los ciudadanos en este año tan complicado a evadirse de los problemas a los que todos, en mayor o menor medida, nos estamos enfrentando debido a la pandemia. Si todos los años tiene las expectativas son muy altas y el reto se va complicando, este 2020 será todavía más. Pedroche se enfrentará a sus Campanadas más complicadas.

Cristina Pedroche dudó si dar o no las Campanadas este año

Tal y como hemos dicho anteriormente, Cristina Pedroche compartió hace unos días con sus seguidores su inquietud de si dar o no las Campanadas como hace desde 2014. «Ahora os quiero contar un poco cómo me siento. No sé si es porque se acerca mi cumpleaños y me pongo más nerviosa de lo normal, o porque estamos viviendo un año complicado, atípico, raro, un año malo. Se acercan las Campanadas. Me entran los nervios, los nervios de siempre, pero este año más, porque son nervios de inseguridad, miedos, es que no lo sé… Me siento rarísima», comenzaba diciendo.

«Por un lado es un sueño y me parece lo más dar las Campanadas y despedir el año con todos vosotros, pero por otro lado, tengo dudas. Dudas porque hasta me planteo si tendría que dar las Campanadas. Pienso que podría ponerme un vestido más sobrio, pero dejaría de ser yo. Pero no quiero que alguno se sienta ofendido porque yo intente en ese momento celebrar la vida, seguir adelante. Estoy… tengo muchas dudas. Por otro lado pienso que si hay gente que se entretiene viéndome esa noche, criticándome o no criticándome pues ya he conseguido que alguien piense en otra cosa, pero está siendo un año muy duro para todos, os cuento estas dudas para ver qué opináis», pidió a sus seguidores.

Parece ser que finalmente sus seguidores animaron a Pedroche a que enfrentara a este reto y el 31 de diciembre despida el año y de la bienvenida al 2021. Seguramente, Cristina Pedroche se enfrenta a sus Campanadas más difíciles pero tiene el apoyo de todos sus seguidores y los suyos.