‘Nos hemos liado’ ha recibido a Cristina Cifuentes. El podcast más divertido protagonizado por Alba Carrillo y Nagore Robles se ha convertido en el lugar de referencia para que los rostros famosos se relajen y hagan sus confesiones más inesperadas. La que fuera Presidenta de la Comunidad de Madrid entre los años 2015 y 2018 ha sido la última invitada que se ha sentado con las dos colaboradoras de televisión y ha hablado largo y tendido sobre muchos temas. Además de hablar sobre política, también ha confesado su secreto de juventud para estar radiante a los 58 años y se ha sincerado sobre la parte más íntima de su vida. Cristina Cifuentes ha confesado la relación que mantiene con Risto Mejide, a quien además le ha dedicado unas bonitas palabras tras su ruptura con Laura Escanes.

Cristina Cifuentes ha hablado sobre el tipo de relación que tiene con Risto Mejide: «Risto es un tío con el que yo tengo mucho feeling. Nos queremos mucho y además tenemos una historia que ya es para contarla en otro momento», ha comenzado diciendo. Sin embargo, Alba y Nagore le han animado a que le den más detalles sobre esta historia que adelanta Cifuentes. «Yo hice con él un Chester, el primero. El piloto lo grabó conmigo aunque no lo emitieron y reconozco que lo hice cuando yo era Delegada del Gobierno y no lo conocía pero tenía muchísimos prejuicios contra él como él conmigo, supongo», ha explicado.

Cristina Cifuentes confiesa que antes de conocerlo creía que era un «prepotente»

Tal y como confiesa la política, antes de conocerlo no tenía una muy buena imagen de él. Algo que cambió tras ese Chester, el programa de entrevistas que hace Risto Mejide: «Me pensaba que era un capullo, un gilipollas, un impertinente y todas esas cosas. Y cuando lo conocí descubrí que fue amor a primera vista. Descubrí a un tío divertido, inteligente, culto, de todo… Es un tío estupendo», ha confesado bajo la atenta mirada de sus dos entrevistadoras. Además, Cristina Cifuentes ha querido hacer referencia a la situación personal que está atravesando tras su ruptura con Laura Escanes: «A mí me encanta y siento que ahora esté en una situación que no es la mejor. Pero lo que sucede, conviene. De eso no tengáis ninguna duda», ha sentenciado al respecto.

Risto Mejide ha defendido a la expresidenta de la CAM en el Caso Máster

Tanto Risto Mejide como Cristina Cifuentes han demostrado buena sintonía en los últimos años. De hecho, el presentador de ‘Todo es mentira’ salió en su defensa después de que el juez determine si fue cómplice de la falsificación de las notas de su máster, una polémica que acaparó muchos titulares. «Ahora que su juicio está visto para sentencia, y pase lo que pase con la misma. Tengo que decir que creo firmemente en la inocencia e integridad de Cristina Cifuentes. Espero que así lo ratifique la justicia. Y si no, mi amistad seguirá intacta. Faltaría más», dijo el pasado año el publicista a través de sus redes sociales.

No es la única vez que se pronunció sobre esta polémica. Cuando la expresidenta de la Comunidad de Madrid salió absuelta del caso del máster, volvió a pronunciarse al respecto: «Vayan pasando… pueden responder a este tuit con sus rectificaciones 😎 La Audiencia de Madrid absuelve a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes por el caso Máster», escribió en su perfil de Twitter.