Corinna Larsen, de vacaciones en Palm Beach: se 'cuela' en un vídeo de Tiktok

Corinna Larsen ha sido uno de los personajes más mediáticos del pasado año después de que lanzara su podcast titulado 'Corina y el Rey', donde explicó los detalles más íntimos de su relación con el monarca emérito, Don Juan Carlos de Borbón. Por si fuera poco, también anunció que iba a presentar un documental sobre su vida en el Festival de Cannes, que se celebra el próximo mes de mayo en la Costa Azul. Sin embargo, la que fuera íntima de Don Juan Carlos lleva un tiempo desaparecida. ¿Dónde ha estado este tiempo? ¡Sorpresa! En la lujosa zona de Palm Beach, en Florida. Corinna Larsen está pasando unos días en la ciudad estadounidense con dos de sus amigas disfrutando del lujo, el sol y todo lo que ofrece este pequeño pueblo. Pero, ¿cómo lo hemos descubierto?

Vídeo: Tiktok

Tal y como se puede ver en este vídeo, un tiktokero "cazó" a estas tres mujeres para preguntarle sus outfits durante un paseo por la exclusiva zona de Palm Beach. Para nuestra sorpresa, entre ellas se encontraba Corinna Larsen. Sin embargo, la persona encargada de la cuenta de Tiktok, @classofpalmbeacque, las grabó y no se percató de quien era y siguió con sus preguntas como tal cosa. A pesar de esto, la íntima del Rey Don Juan Carlos intenta protegerse y cuando va a comenzar a grabarle se coloca sus gafas de sol para intentar esconder su rostro lo máximo posible. A pesar de este gesto, se le reconoce y el vídeo ha corrido como la pólvora por el universo 2.0 revelando el lugar de vacaciones de Corinna Larsen y sus dos amigas.

Corinna Larsen revela las exclusivas firmas que viste en su día a día

Además, gracias a este vídeo podemos descubrir las exclusivas firmas que luce Corinna Larsen en su día a día. Tal y como ella misma revela mirando a cámara luce un espectacular vestido de Saint Laurent que combina a la perfección con un bolso de estilo shopper de Bottega. Unas compras no aptas para todos los bolsillos. De hecho, el bolso es el modelo Small Arco Tote Bag y cuesta 3.500 euros. Sin embargo, ella siempre ha asegurado ser amante del lujo y lo exclusivo. Prueba de ello es su destino de vacaciones en las codiciadas calles de West Avenue y las prendas que luce en su salida con sus dos amigas, quienes tampoco han escatimado a la hora de hacer su maleta.

Hace ya unos meses que Corinna Larsen no es vista públicamente. Sin embargo, este no es motivo alguno para que siga en boca de todos. Sobre todo por la información que se filtró de que estaría trabajando en una serie documental sobre su vida con el emérito bajo el nombre de ‘Juan Carlos, el fin de un rey’ y que se presentaría en la 76º edición del Festival de Cannes. En plena batalla legal con el emérito, Corinna deja ver que no se quedará de brazos cruzados. Mientras llega ese día, ha decidido poner tierra de por medio y marcharse a la ciudad estadounidense para disfrutar del buen tiempo que acontece al otro lado del charco.

Lujo y sol con dos amigas: las vacaciones de la que fuera íntima del Rey

Corinna Larsen junto a sus dos amigas fue "pillada" en una de las calles más elegantes de Palm Beach, donde el lujo y lo exclusivo está a la orden del día. En ese lugar, ella se maneja como pez en el agua. Además, aprovecha su estancia para tostarse al sol, disfrutar del mar y recargar las pilas antes de su siguiente asalto.