La presentadora de ‘Espejo Público’ va a pasar su primer San Valentín «separada» de Carles Torras, pero ha recibido la mejor declaración de amor por parte de su hija pequeña.

Susanna Griso está a punto de celebrar el primer San Valentín sin pareja. El pasado mes de diciembre, SEMANA publicó en exclusiva la noticia de la separación de Carles Torras después de 23 años de relación. Este año toca vivir este día de manera diferente, pero rodeada, igualmente, de mucho amor.

«Tengo el corazón partío con este San Valentín tan tempranero», escribe Susanna Griso junto a esta imagen, en la que aparece un dibujo de un corazón rojo que no está completo y con un «quiero» escrito a lápiz. Puede tratarse de una declaración de amor de su hija Dorcette, que apenas tiene seis añitos y a la que la presentadora de televisión adoptó en 2018.

Aunque siempre se ha decantado por mantener en un discreto segundo plano su vida personal, Susanna Griso no ha tenido problemas a la hora de hablar de ciertos aspectos del momento que atraviesa. Esta publicación nos deja ver cómo vive este Día de San Valentín, que es muy diferente tras anunciar que su pareja y ella se habían dado un paréntesis.

Esta es la declaración de amor que ha recibido Susanna Griso

No ha parado de recibir mensajes de amor y cariño a través de las redes sociales. Y es que sus seguidores son conscientes del momento personal que atraviesa: «Uno de los amores más incondicionales Susana…», «Esos son los regalos más preciosos 👏👏👏👏👏», «No hay mal que por bien no venga. Juventud divina. Solo piensa en eso. Eres muy guapa y seguro que triunfarás», «El tiempo cura ❤️», «Preferible sola que mal acompañada, eres estrella que brilla sola, ya vendrá alguien a tu altura».

Aunque no hay separación por el momento, Susanna Griso y Carles Torres están en un paréntesis. La pareja decidía darse un tiempo después de casi un cuarto de siglo juntos y tres hijos en común. Los dos primeros, Jan y Mireia, son hijos naturales, de 17 y 14 años, respectivamente; la pequeña, Dorcette, adoptada, llegó a la familia en el año 2018. Tras ocho años en proceso de adopción daban la bienvenida a la familia a una niña de Costa de Marfil.

No está siendo un año fácil

No está siendo un año fácil, ni en el terreno personal ni en el profesional. Y es que la situación delicada del país hace que tenga que adaptarse a las nuevas circunstancias. «Estoy muy bien, la verdad es que estoy en una etapa dulce, con plan A, B, C y D. Ahora mismo estoy instalada en la pura improvisación porque no sabes nunca sabes lo que va a pasar y no puedes hacer planes de nada y en el programa nos pasa lo que os pasa a vosotros, que a veces fallan unos y otro día te falla otro».