La conversación que han mantenido Nadia e Iker Casillas después de que saltara la noticia de su relación

Nadia ha sido durante meses la persona del momento, sobre todo desde que se conociera que supuestamente había mantenido una relación con Iker Casillas. Después de ofrecer sus primeras palabras en SEMANA, la joven búlgara sigue en el foco de la noticia y ha sido pillada por la calle, donde ha declarado que ha hablado con el exportero del Oporto después de que saltara la noticia de su relación en los medios de comunicación.

«Estoy mejor, poco a poco voy cogiendo la vida normal», ha empezado diciendo sobre el revuelo mediático que provocó que saliera a la luz su supuesta relación con Iker Casillas. «Fue muy duro, lo pasé bastante mal, porque fue de la noche a la mañana. Fue una tormenta, literal», declara. Sin embargo, las aguas parecen haberse calmado y Nadia deja claro que la cosa ha cambiado: «Ahora estamos tranquilos, todo ha vuelto a la normalidad más o menos. Ya no es lo mismo».

Ha aprovechado la ocasión para desvelar que ha tenido contacto con Iker Casillas tras el revuelo mediático. «Hemos comentado la situación, pero mejor lo dejamos para otro día. En ningún momento se ha enfadado conmigo y entre nosotros hay cariño». Ella misma asegura que lo primero que se le viene a la cabeza cuando le nombran al portero es «felicidad, es una alegría» y que de él guarda un «precioso» recuerdo. «Claro que guardo sentimientos, una persona que conoces desde hace tanto tiempo… Si me llamara, por supuesto que descolgaría el teléfono».

Nadia se siente orgullosa de haber dado el paso, pero asegura que ha tenido cosas buenas y cosas malas: «Saco cosas positivas porque muchas mujeres han estado en una situación parecida y han contactado conmigo, encontré mucho apoyo. Negativo también, hay mucha gente que se ha tirado encima y con mi trabajo fue un parón», reconoce.

Su familia ha vivido este revuelo mediático con preocupación y sorpresa. Nadia asegura que vivieron unos días complicados: «Se quedó un poco a cuadros cuando salió, ellos conocían la relación, no ha sido una sorpresa. Me apoyan muchísimo. No estoy haciendo daño a nadie».

Decidió romper su silencio en SEMANA donde contó detalles inéditos de la relación con el madrileño. Nadia se atrevió a hablar en EXCLUSIVA para nuestra revista «porque salían noticias inciertas y decían cosas feas. Tampoco he contado mucho, para que la gente sepa mi versión y no esconderme», añade.

La noticia de su relación salió hace escasas semanas, pero data del año 2019, cuando Sara se enfrentaba al cáncer. La joven confirmaba a SEMANA que ella no quería que esto saliese público: «Nunca quise que esto se hiciese público». Además, aseguraba que si hubiera querido vender sus fotos con él, ya lo habría hecho en 2019. “Iker es una persona maravillosa”, nos dice. Parece que solo tienes palabras bonitas y de cariño para el portero, quien está viendo como salen a la luz mujeres de su pasado.