La contundente opinión de José Luis Martínez-Almeida sobre Rocío Carrasco

José Luis Martínez-Almeida no deja de sorprendernos. El alcalde de Madrid siempre que acude a un evento público tiene la deferencia de pararse con la prensa y contestar a todas las preguntas que tengan que hacerle. Esto le ha llevado a protagonizar en varias ocasiones algún que otro momento divertido. Pendiente como está de toda la actualidad del corazón, el alcalde de Madrid ha querido opinar sobre la docuserie de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Lo mismo hizo cuando le preguntaron por la polémica familiar que surgió entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja.

«Me parece que desde luego el tema de Rocío Carrasco merece mayor seriedad que con la que se ha tratado», empieza explicando cuando le preguntan que qué piensa sobre la llamada que Pedro Sánchez ha hecho a la hija de Rocío Jurado. Además, ha añadido que toda persona debe denunciar una situación de maltrato.

«No lo he visto, pero sé el eco que ha tenido en la prensa. De la opinión que me he formado a partir de ahí, es una situación muy dura para ella y para toda su familia, por lo que esperaba que se tratara la información de otra manera. Cualquier mujer que haya sufrido una situación de ese tipo, tiene que denunciarlo. Lo que hay que hacer es dejar trabajar a los jueces», dice rotundo.

Pero no ha sido el único del que ha hablado el alcalde de Madrid. Y es que ha bromeado de la nueva relación que tiene Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid: «Yo me alegro mucho de que a la presidenta le vaya muy bien, pero a mí la soledad también me pesa», ha comentado ante la prensa. Además, Almeida ha querido desvelar qué tipo de verano le espera: «Me voy a ir de vacaciones, lo tengo clarísimo. Todavía no lo he decidido, pero las vacaciones me parecen fundamentales y por tanto, lo voy a hacer. Es fundamental desconectar y recargar pilas».